Гражданин Эстонии набросился на сотрудника аэропорта в Берлине 19.09.2026, 11:57

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Избиение длилось около трех минут.

По сообщениям немецких СМИ, в начале сентября на сотрудника берлинского аэропорта напал 22-летний гражданин Эстонии, пишет Delfi.

По данным властей, инцидент произошел вечером 6 сентября у выхода на посадку в берлинском аэропорту Бранденбург. Два пассажира из Эстонии опоздали на рейс компании airBaltic, направлявшийся в Таллинн, и их больше не пустили на борт.

После этого 22-летний пассажир напал на 48-летнего сотрудника аэропорта и нанес ему множественные сильные удары. В результате нападения потерпевший потерял сознание и получил тяжелые травмы. К настоящему моменту его уже выписали из больницы, однако ему потребовалось сделать две операции из-за диагностированного перелома глазницы. Избиение длилось около трех минут.

ФОТО: kaader videost| kuvatõmmis

По данным немецкого издания Bild, главным нападавшим был 22-летний Каспар, а его спутником — 36-летний Роланд. О Каспаре из публичных источников известно лишь то, что он родом из Пярну и в юности играл в футбол. Роланд же три года назад был признан виновным в изнасиловании спящей женщины и сейчас находится на испытательном сроке до 2028 года.

В Министерстве иностранных дел порталу Delfi сообщили, что их об инциденте не уведомляли и Каспар к ним за помощью не обращался. В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) Delfi заявили, что общались с немецкими следователями, но поскольку расследование ведется в Германии, они не уполномочены давать комментарии по этому делу.

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