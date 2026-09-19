Житель Микашевичей передал ученым кость мамонта, которая хранилась у него 30 лет

Житель Микашевичей передал ученым кость мамонта, которая хранилась у него 30 лет5
- 19.09.2026, 12:38
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Она находилась в хорошем состоянии.
Житель города Микашевичи Лунинецкого района передал в Институт истории НАН Беларуси кость мамонта, которая хранилась у него 30 лет. Об этом сообщили в учреждении.
Кость ученым передал Владимир Миронов. Находка принадлежит его отцу, который работал экскаваторщиком на местном предприятии «Гранит».
— Снимали верхний слой песка, чтобы до гранита добраться. И во время этих манипуляций и были обнаружены кости. Я тогда был школьником. Находка так и хранилась у нас около 30 лет. И я решил передать ее ученым, — рассказал Владимир БелТА.
Находка — плечевая кость молодого мамонта.
— Она в хорошем состоянии. Пока еще неизвестен возраст этой кости, проводятся анализы. Сейчас она уже находится в экспозиции Института истории. Скорее всего, будет храниться у нас либо передадим ее палеонтологам, — сообщил заведующий центром археологии Беларуси Института истории НАН Алексей Авласович.