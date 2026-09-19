Житель Микашевичей передал ученым кость мамонта, которая хранилась у него 30 лет 5 19.09.2026, 12:38

3,484

Она находилась в хорошем состоянии.

Житель города Микашевичи Лунинецкого района передал в Институт истории НАН Беларуси кость мамонта, которая хранилась у него 30 лет. Об этом сообщили в учреждении.

Кость ученым передал Владимир Миронов. Находка принадлежит его отцу, который работал экскаваторщиком на местном предприятии «Гранит».

— Снимали верхний слой песка, чтобы до гранита добраться. И во время этих манипуляций и были обнаружены кости. Я тогда был школьником. Находка так и хранилась у нас около 30 лет. И я решил передать ее ученым, — рассказал Владимир БелТА.

Находка — плечевая кость молодого мамонта.

Плечевая кость мамонта, которую передали Институту истории НАН

Фото: телеграм-канал @iinanb

— Она в хорошем состоянии. Пока еще неизвестен возраст этой кости, проводятся анализы. Сейчас она уже находится в экспозиции Института истории. Скорее всего, будет храниться у нас либо передадим ее палеонтологам, — сообщил заведующий центром археологии Беларуси Института истории НАН Алексей Авласович.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com