Мобилизация Пескова 7 Телеграм-канал «СерпомПо»

19.09.2026, 12:46

6,950

Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Кремля был сух и немногословен.

Пресс-секретарь Песков в первый день скандальных «выборов» в Госдуму, на фоне массовых вызовов в военкоматы людей для «уточнению сведений», был сух и немногословен, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что в России к концу 2026 года готовятся призвать в армию 300 тыс. человек: «Нет. Таких планов нет».

А что же есть, если не «планы»? Уже принятые решения? Секретные, разумеется. Непонятно.

К тому же, кто Пескову расскажет хоть о планах, хоть о решениях?

Он за пару дней до 24 февраля 2022-го года посредством кремлевского видеорегистратора Зарубина уверял, что военных действий против Украины не будет. Тогда тоже «не было планов». Потом военные действия начались, и «все пошло по плану, строго по графику» (т.е. «за три дня» в течение четырех с половиной лет).

Песков сглотнул слюну, не извинился за свою ложь, не объяснился, продолжает работать на том же месте, повторяя, что планов нет.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com