Офицер «Хартии» раскрыл секрет успеха операции «Вивальди» 1 19.09.2026, 13:43

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Фото: EPA

Одним из таких факторов стало тщательное планирование.

Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии «Хартия» Юрий Бутусов считает, что ключевым фактором успеха операции Сил обороны Украины под названием «Вивальди» стало, прежде всего, тщательное планирование.

Об этом он рассказал в эфире журналистки Ирины Ромалийской на YouTube-канале «Бутусов.Плюс».

Операция длится почти год

Командир отметил, что операция по ликвидации вражеского плацдарма на севере Донецкой области длилась почти год в режиме информационного затишья.

При этом враг до последнего не осознавал, что его группировка оказалась в осаде.

«Операция велась в течение всего этого года, однако информация о ней появилась только сейчас. Все это время враг на оперативном и стратегическом уровнях не имел ни малейшего представления о том, что происходит... Об этом просто не сообщали, не было никаких изменений на карте DeepState. Враг в своих каналах сам себя дезинформировал: россияне рассказывали, будто вот-вот захватят Лиман, что там якобы уже идут уличные бои, город в полуокружении, что наступление на Изюм у них успешно продолжается. Наше же командование - Третий армейский корпус - никак это не опровергало, не было никаких опровержений российских заявлений... Лишь в последнее время россияне наконец осознали, что большой плацдарм, который им удалось создать на западном берегу реки Черный Жеребец, на самом деле уже полностью блокирован», - сказал Бутусов.

Факторы успеха

По словам военного, успех операции прежде всего связан с тщательным планированием.

«В основе этого успеха - именно тщательное планирование. То есть впервые в таком масштабе отрезан, выбит враг на площади почти 80 км². То есть это достаточно большая площадь, которую отбили у врага, которую он действительно до этого захватил. 80 км² отрезано. И всё это происходило постепенно, шаг за шагом, без каких-либо крупных, массированных штурмов с привлечением больших сил. То есть не применялись ни крупные колонны... Несколько раз точечно задействовались небольшие бронегруппы, высаживался десант, но в основном против инфильтрации противника была противопоставлена наша тактика действий пехоты», - рассказал командир.

Также Бутусов отметил, что на оперативном уровне было образцово организовано взаимодействие подразделений БПЛА, пехоты, подразделений РЭБ, РЭР и артиллерии.

«Большое внимание уделялось в первую очередь борьбе с позициями беспилотных систем противника, подавлению позиций российских операторов дронов и подавлению и уничтожению российской артиллерии. А также особое внимание уделялось полной изоляции района боевых действий, глубокому поражению логистических маршрутов противника. И вот эти комплексные усилия, которые были спланированы, организованы корпусом и реализованы многими бригадами и приданными подразделениями, привели в течение нескольких месяцев не просто к реальному перелому в боях, а к полному разгрому противника и полной зачистке плацдарма на западном берегу Черного Жеребца», - сказал военный.

Что известно об операции «Вивальди» и наступлении ВСУ на севере Донецкой области

Украинские военные провели наступательную операцию на севере Донецкой области в районе Лимана. Силам обороны удалось освободить село Среднее и зачистить от российской пехоты Новоселовку, Александровку, Яровую, Коровий Яр.

В наступательной операции «Вивальди» были задействованы подразделения 60-й отдельной механизированной бригады, 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, батальонная тактическая группа 3-й штурмовой бригады, 3-й отдельный разведывательный и 25-й отдельный противотанковый батальоны корпуса, 66-я отдельная механизированная бригада, 85-я тактическая группа 8-го полка ССО, спецподразделение ГУР «Артан» и 10-й пограничный отряд «Дозор».

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