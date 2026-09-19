Монако начало вычищать из банков богатых россиян 3 19.09.2026, 13:15

3,302

Под санкции попали сестра Усманова, подрядчик «Транснефти» и брат министра сельского хозяйства РФ.

Монако начало масштабную проверку крупнейших банков и управляющих компаний княжества, пытаясь выйти из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Княжество попало туда в июне 2024 года из-за недостаточной борьбы с отмыванием денег. FATF признала, что Монако может вскоре выйти из серого списка, сообщал Bloomberg.

Местный финансовый регулятор AMSF несколько лет проверял UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management и International Corporate Structuring (ICS). В 2025–2026 годах он начал публиковать результаты проверок с досье клиентов, у которых банки недостаточно проверяли происхождение денег, криминальные связи, сомнительные операции, санкционные и политические связи. Около трети проблемных клиентских досье связаны с Россией. Имена AMSF скрывает, но оставляет достаточно деталей — профессии, родственников, компании и отрасли, даты введения санкций и уголовные расследования, чтобы идентифицировать часть клиентов.

Сестра Усманова, подрядчик «Транснефти» и брат министра сельского хозяйства

С марта по июнь 2024 года AMSF проверял UBS Monaco. В одном из досье банк объяснял состояние клиентки подарками от брата, который отдал ей $70 млн и несколько объектов недвижимости. Как установил регулятор, UBS не собрал документов, подтверждавших происхождение состояния самого дарителя. Женщина работала гинекологом, а ее брат отсидел по уголовному делу, был крупным промышленником и оказался связан с английским футбольным клубом. После введения санкций против брата под ограничения попала и она. Детали однозначно указывают на сестру Алишера Усманова — Саодат Нарзиеву. Расследование OCCRP ранее обнаружило Нарзиеву бенефициаром 27 счетов Credit Suisse, а максимальный баланс одного из них превышал $2 млрд. UBS в марте 2025 года закрыл ей счет.

В октябре AMSF проверил Julius Baer Wealth Management Monaco. Один из его клиентов — Виктор Федотов, бывший глава Каспийского трубопроводного консорциума. В 2021 году Pandora Papers раскрыли, что Федотов был скрытым совладельцем ВНИИСТ — подрядчика «Транснефти», который заработал на строительстве гигантского нефтепровода ВСТО. Во внутреннем отчете «Транснефти» ВНИИСТ обвиняли в выводе около $140 млн. Через связанный с ВНИИСТ офшор Федотов получил не менее $98 млн, а связанный с ним траст купил частный джет Bombardier за $34 млн, писал Guardian. Банк сообщил о подозрениях в отношении клиента только в июне 2022 года — через год после того, как появились основания для подозрений. Регулятор счел такую задержку недопустимой. В результате Julius Baer прекратил отношения с Федотовым.

В ноябре проверка регулятора дошла до управляющей компании Guardian Management. Одним из ее клиентов был Леонид Новицкий, бывший первый замгендиректора «Росагролизинга» и брат бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник. По данным «Интерфакса», еще в 2015 году швейцарская прокуратура расследовала дело об отмывании денег, в котором фигурировали Новицкий, его жена и Скрынник. Дело было связано с предполагаемыми хищениями более 1 млрд рублей у «Росагролизинга». Guardian первоначально учитывала связь Новицкого со Скрынник, но позднее понизила риск клиента. AMSF не обнаружил в досье необходимого анализа для такого решения.

Еще одного клиента удалось установить в материалах корпоративного провайдера ICS. Владелец Fedcominvest Алексей Федорычев занимался торговлей серой, удобрениями и зерном и владел долями в портовых терминалах в Украине. В 2024 году итальянские власти по запросу Украины арестовали связанные с Федорычевым активы на 41 млн евро, включая недвижимость во Флоренции. В Украине бизнесмена подозревали в коррупции, мошенничестве в отношении госкомпании и отмывании денег. Предполагаемый ущерб — более $60 млн. Претензии регулятора к ICS касались того, как компания учитывала негативную информацию о клиенте.

Топ-менеджеры РЖД и коррупционеры

Регулятора Монако заинтересовали еще пять клиентов с российскими связями, но их имена установить не удалось. У ICS это был российский олигарх и бывший вице-президент РЖД, который стал клиентом компании в 2018 году. ICS взяла его на обслуживание и сочла совпадение имени случайным, но AMSF подтвердил, что он был из РЖД. Также оставался клиентом ICS и другой бизнесмен — политически значимое лицо российско-украинского происхождения. В его досье фигурировали подозрения в коррупции, мошенничестве и отмывании денег, а его активы в Монако арестовали по запросу украинских властей.

У Banque Havilland регулятору не понравилась жена руководителя публичной российской электроэнергетической компании. Ее состояние банк объяснял доходами мужа, но не смог подтвердить происхождение семейного капитала. Из-за этого AMSF призвал банк закрыть ей счет. Другой клиент Havilland, гражданин России из ОАЭ, имел деловые связи с российским олигархом, активы которого заморозили после начала войны в Украине. Он проводил сомнительные операции через компанию на Британских Виргинских островах. В январе 2024 года компания выплатила ему 3 млн евро дивидендов, а всего через три дня получила их обратно в виде займа. Банк не смог объяснить экономический смысл такой операции.

У UBS Monaco регулятор обнаружил клиента, который заработал на угле Кузбасса, а одну из его компаний обвиняли в мошенничестве. Комплаенс предупредил о попадании компании клиента в санкционный список OFAC. Несмотря на это, UBS открыл ему счет в Монако в 2017 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com