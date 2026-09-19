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Белорусские банки вводят валютные изменения

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  • 19.09.2026, 13:50
  • 2,202
Белорусские банки вводят валютные изменения

Одно из них касается дирхамов ОАЭ.

У некоторых банков появились валютные изменения. Что это за новшества, рассказало «Зеркало».

«Статусбанк» с 10 сентября стал менять дирхамы ОАЭ на рубли. Сделать это можно в офисе в Минске на улице Денисовская, 8а.

«Сбер Банк» с 14 сентября изменил лимит по валютно-обменным операциям по услуге «СберОбмен».

«Нео Банк Азия» с 21 сентября снизит до 15% комиссию за прием наличных российских рублей через свои кассы для пополнения новых текущих счетов (а для уже открытых до этой даты — с 22 октября). Тариф применяется только для нерезидентов.

У «Паритетбанка» появились изменения по комиссии за зачисление наличной валюты на счета нерезидентов Беларуси.

«Беларусбанк» и Минфин с 10 сентября запустили продажу гособлигаций на предъявителя 11-го и 12-го выпусков в долларах. Процентная ставка по ним — 2,7% годовых. Срок обращения — 2 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 и 5000 долларов.

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