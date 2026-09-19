Названы самые надежные электромобили 2026 года 10 19.09.2026, 14:46

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Фото: Magnific.com

Некоторые из них заметно улучшили свои результаты по сравнению с предыдущими годами.

Рынок электромобилей стремительно расширяется, а вместе с количеством моделей актуальность приобретает и вопрос их долгосрочной надежности. В 2026 году в список самых надежных вошли модели Ford, Volvo, Porsche и Hyundai.

Некоторые из них заметно улучшили свои результаты по сравнению с предыдущими годами, тогда как другие демонстрируют стабильно высокие оценки, отмечают эксперты SlashGear. В то же время при выборе электромобиля стоит учитывать не только рейтинг надежности, но и стоимость обслуживания, запас хода и возможные отзывные кампании.

Ford F-150 Lightning

Электрический пикап Ford F-150 Lightning еще несколько лет назад имел серьезные проблемы с показателями надежности. В исследовании Consumer Reports за 2024 год модель получила лишь 28 баллов из 100 и оказалась среди наименее надежных автомобилей.

Ford F-150 Lightning

Фото: kiev.vipcar/Facebook.com

Ситуация существенно изменилась в следующем году. В общем рейтинге надежности автомобилей Ford за 2025 год бренд набрал 48 баллов, тогда как F-150 Lightning получил 45 баллов. В списке ненадежных автомобилей Consumer Reports за 2026 год электрического пикапа уже нет.

Последним модельным годом F-150 Lightning стал 2025-й, поскольку Ford сначала сократил производство, а затем прекратил выпуск модели. В то же время новые экземпляры еще могут оставаться у дилеров, а на вторичном рынке можно найти автомобили с небольшим пробегом.

Версия 2025 года имела максимальный запас хода около 563 км, а стартовая цена составляла 65 190 долларов с учетом доставки.

Ford Mustang Mach-E

Несмотря на название Mustang, Mach-E – это электрический кроссовер, который Ford представил в конце 2019 года, а в продажу модель поступила как автомобиль 2021 модельного года. Несмотря на нетипичный для Mustang формат, модель постепенно закрепилась среди популярных электромобилей.

Ford Mustang Mach-E

Фото: ivodolaga/Facebook.com

В исследованиях J.D. Power Mustang Mach-E демонстрировал высокие результаты на протяжении нескольких лет. В 2022, 2023 и 2024 годах он входил в тройку лидеров, а после падения позиций в 2025 году вновь поднялся на вершину рейтинга 2026 года.

Дополнительным показателем лояльности владельцев является высокий уровень удовлетворенности: около девяти из десяти опрошенных владельцев заявили, что порекомендовали бы этот автомобиль другим. По индексу надежности Auto Reliability Index модель 2026 года получила 74 балла из 100 за надежность.

Базовая версия Mustang Mach-E 2026 года оснащается батареей емкостью 72 кВт·ч и одним электродвигателем мощностью около 264 л.с. Запас хода составляет примерно 402 км. Базовая цена – 37 795 долларов, дополнительно взимается сбор за доставку в размере 2 045 долларов.

Volvo EX30

Компактный Volvo EX30 стал преемником концепта XC40 Recharge – полностью электрической версии компактного SUV бренда. Модель дебютировала в 2023 году и на старте испытывала ряд технических проблем, однако впоследствии производитель устранил значительную часть недостатков.

Volvo EX30

Фото: VolvoWinnerAutomotive/Facebook.com

В исследовании J.D. Power за 2026 год EX30 получил 71 балл из 100, а по показателю надежности – 63 балла. Оценка по вождению составила 86 баллов, а по остаточной стоимости – 67 баллов.

Базовая версия автомобиля стоит около 40 345 долларов, включая сбор за доставку. Для компактного кроссовера это довольно высокая цена, хотя поклонники Volvo традиционно обращают внимание на качество салона и системы безопасности.

В то же время при покупке EX30 необходимо проверить историю конкретного автомобиля. Для значительного количества машин проводилась отзывная кампания, связанная с риском возгорания аккумулятора. Поэтому покупателям стоит убедиться, что необходимые ремонтные работы уже выполнены.

Porsche Taycan

Это четырехдверный автомобиль, созданный в качестве альтернативы традиционным спортивным и представительским моделям бренда. Его высокие показатели надежности особенно примечательны, учитывая сложность конструкции и премиальный статус автомобиля.

Porsche Taycan

Фото: tommynguyen.nguyen.733/Facebook.com

В то же время низкие эксплуатационные расходы не являются главным преимуществом Taycan. По истечении гарантийного срока обслуживание, запчасти и услуги специализированных мастеров могут стоить значительно дороже, чем у массовых электромобилей.

По данным J.D. Power, Taycan 2026 года получил 75 баллов из 100 за надежность, 86 баллов за впечатления от вождения и 76 баллов за остаточную стоимость. Общая оценка модели составила 81 балл из 100.

Consumer Reports также отмечает Taycan как серьёзного конкурента Tesla Model S. В то же время в США постепенно прекращаются продажи универсала Taycan Cross Turismo, хотя на других рынках эта версия по-прежнему доступна.

Hyundai IONIQ 6

Этот седан с обтекаемым дизайном дебютировал в 2022 году. Модель также получила спортивную версию IONIQ 6 N, однако стандартный IONIQ 6 в 2026 модельном году был снят с продажи.

Именно поэтому актуальных оценок надежности для обычного IONIQ 6 2026 года нет. Тем не менее результаты предыдущей версии остаются показательными: модель 2025 года получила 72 балла из 100 за надежность, 79 баллов за водительский опыт и 70 баллов за остаточную стоимость. Общая оценка составила 73 балла.

Hyundai IONIQ 6

Фото: Polunin_avto/Facebook.com

Новые или почти новые автомобили 2025 модельного года еще можно было найти у дилеров. На вторичном рынке они также могут быть доступны по более привлекательной цене.

В стандартной комплектации IONIQ 6 оснащался батареей на 53 кВт·ч и одним электродвигателем мощностью около 149 л.с. Заявленный запас хода составлял примерно 386 км. Базовая цена – 37 850 долларов, без учета дополнительных сборов в размере 1 745 долларов.

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