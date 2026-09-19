Зеленский показал первые кадры уничтожения реактивных «Шахедов» украинскими перехватчиками

Зеленский показал первые кадры уничтожения реактивных «Шахедов» украинскими перехватчиками2
- 19.09.2026, 15:13
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Президент Украины заслушал доклад главы СБУ.
Службы безопасности Украины создала и уже успешно применила новый дрон-перехватчик реактивных «Шахедов».
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Сегодня президент Украины заслушал доклад главы СБУ Александра Поклада.
Зеленский отметил, что уже есть хороший результат военной контрразведки Службы безопасности в противодействии реактивным «Шахедам».
Report from SSU Head Oleksandr Poklad. There is a good result from the Security Service’s military counterintelligence in defending against jet-powered “shaheds.” A new interceptor drone has been developed and has already been successfully deployed. Step by step, we are moving… pic.twitter.com/cIFp7mThwf— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2026
«Создан и уже успешно применен новый дрон-перехватчик. Шаг за шагом двигаемся, чтобы дать Украине больше защиты. Благодарю всех разработчиков и производителей, которые ежедневно работают над масштабированием необходимого нам оружия», - добавил глава Украины.