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Зеленский показал первые кадры уничтожения реактивных «Шахедов» украинскими перехватчиками

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  • 19.09.2026, 15:13
  • 4,418
Зеленский показал первые кадры уничтожения реактивных «Шахедов» украинскими перехватчиками
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Президент Украины заслушал доклад главы СБУ.

Службы безопасности Украины создала и уже успешно применила новый дрон-перехватчик реактивных «Шахедов».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня президент Украины заслушал доклад главы СБУ Александра Поклада.

Зеленский отметил, что уже есть хороший результат военной контрразведки Службы безопасности в противодействии реактивным «Шахедам».

«Создан и уже успешно применен новый дрон-перехватчик. Шаг за шагом двигаемся, чтобы дать Украине больше защиты. Благодарю всех разработчиков и производителей, которые ежедневно работают над масштабированием необходимого нам оружия», - добавил глава Украины.

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