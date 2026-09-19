Свободные «Купаловцы» приглашают на премьеру спектакля «Следующая остановка» 19.09.2026, 14:59

Фото: svaboda.org

25 сентября во Вроцлаве.

Свободные «Купаловцы» приглашают на премьеру своего нового спектакля, сообщает Charter97.org.

25 сентября во Вроцлаве состоится показ премьерного спектакля по пьесе Камилы Цень «Следующая остановка».

Режиссер: Александр Гарцуев

В спектакле заняты актеры: Валентина Гaрцуева, Сергей Чуб, Екатерина Яворская, Игорь Сигов.

Премьера пройдет по адресу: Centrum Kultury Nowy Pafawag, Вроцлав

Начало — в 19:00, 25 сентября.

Пьеса Камилы Цень — это своего рода «народный РБ-детектив». Главные герои — обычная контролерша общественного транспорта и преданная патриотка своей страны Зинаида Юрьевна и ее верный помощник Гаркавый — распутывают загадочное убийство.

Нуар минских заводских окраин и боль человеческих трагедий, ненавязчивый юмор и стиль напряженной «трасянки» перенесут нас в рабочие микрорайоны современного Минска.

Билеты можно купить по ссылке.

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