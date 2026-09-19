Украинские пилоты поразили российскую РЛС стоимостью $100 миллионов 1 19.09.2026, 15:50

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Иллюстрационное фото

Операцию провели в глубоком тылу врага.

Операторы подразделения SIGNUM 59-й бригады совместно с Первым отдельным центром БпС поразили российскую радиолокационную станцию «Небо-М»ориентировочной стоимостью около 100 млн долларов. Вражескую РЛС атаковали на расстоянии около 120 км от линии фронта.

Во время полета россияне пытались заглушить видеосигнал украинского дрона средствами радиоэлектронной борьбы. Несмотря на это, операторы продолжили полет, ориентируясь по показателям беспилотника и собственному опыту.

В результате двух вылетов российская РЛС «Небо-М» была повреждена. Также сообщается о ранении двух оккупантов.

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