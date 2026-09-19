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Уничтожено 300 комплексов: Мадяр подвел итог операции «ПВОпад-2026»

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  • 19.09.2026, 16:22
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Уничтожено 300 комплексов: Мадяр подвел итог операции «ПВОпад-2026»
Иллюстрационное фото

Юбилейной целью стал ЗРК «Бук М3».

В рамках операции«ПВОпад-2026» были поражены или уничтожены 300 комплексов противовоздушной обороны российских войск. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадьяр).

Среди них:162 зенитных ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплекса; 124 радиолокационных комплекса; 14 комплексов радиоэлектронной борьбы.

Как отметил Мадяр, юбилейной, 300-й целью стала пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» вблизи населенного пункта Украинка на временно оккупированной территории Запорожской области.

Командующий СБС сообщил, что в период с 10 по 18 сентября украинские военные поразили 26 единиц комплексов ПВО на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ.

Всего за 1–18 сентября было поражено 37 единиц комплексов ПВО.

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