Эксперт: Переговоры США с Лукашенко зашли в тупик, пора возвращать санкции 14 19.09.2026, 16:00

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ФОТО: REUTERS

Подход нужно существенно менять.

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Джон Коул после возвращения из Беларуси и освобождения 25 политзаключенных из ожидаемых двух сотен провел встречи в Литве и Латвии. Он рассказал, что говорил о смягчении санкций и транзите беларусского калия через Литву и Латвию в США, передает «Белсат».

Президент Литвы Гитанас Науседа напомнил ему, что в Беларуси «несмотря на гуманитарные жесты, общая ситуация с безопасностью остается неизменной». А премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс прямо заявил: «Латвия считает необходимым сохранять политическое и санкционное давление и поддерживает расширение и усиление санкций Евросоюза».

США не могут снять с Лукашенко санкции Евросоюза

Могут ли Литва и Латвия снять или обойти санкции, введенные всем Евросоюзом? Могут ли США уговорить весь Евросоюз ослабить санкции? Старший научный сотрудник Финского института международных отношений Рыгор Нижников ответил «Белсату»: это невозможно, а если говорить об отходе от санкций одной страны Евросоюза, даже опасно.

«Если какая-то отдельная страна начнет блокировать эти санкции в Евросоюзе, это развалит всю санкционную политику и в каком-то смысле даже восточную политику Евросоюза. Это будет не просто выстрел себе в ногу, это будет катастрофа для Европейского союза», – сказал Нижников.

«Поэтому никто не станет этим заниматься ради американцев, не понимая зачем? – отметил он. - Потому что американцы ничего не предлагают взамен. И все понимают, что после принятия такого решения прогресса не будет – будет только откат.

Будет более крупный кризис в беларусско-европейских отношениях. И даже европейско-российских. Ведь, понимаете, какая сейчас получается ситуация?»

Если Евросоюз согласится, произойдет подмена понятий, считает Нижников. Для Евросоюза ключевой вопрос сейчас – нападение России на Украину, в котором Беларусь выступила соагрессором. Также для Евросоюза важна внутриполитическая ситуация в Беларуси. С помощью Коула Лукашенко добивается того, что переговоры и санкции рассматриваются через гуманитарную призму – спасение политзаключенных.

«Конечно, если Лукашенко добьется пересмотра европейской внешней политики, это будет для Европы катастрофа, потому что она ничего не получит», – сказал Нижников и добавил:

«Решение этих гуманитарных вопросов в целом сделает ситуацию только хуже, - отметил он. - Ведь Лукашенко поймет, что нужно еще сильнее давить, чтобы добиваться от Европы и американцев большего. И россияне сразу к этому тоже присоединятся.

Коул делает из себя шута, американцы делают из себя шутов. Нельзя подходить к таким вопросам по-дилетантски! Вот он сейчас делает заявления, что они, получается, не знали, как работает ситуация внутри страны. Это показывает просто некомпетентность этой администрации, раз он выходит с такими ответами, почему что-то там не сработало.

Вообще на это очень больно смотреть – как Лукашенко издевается над американцами. Как он себя сейчас ведет, как он принимал сейчас Коула, как он в принципе выкручивает им руки. Если вы Ватикан, вы можете ездить, как делает Коул, и просить. Потому что вы Ватикан, вы от Папы Римского едете. Если вы Америка, то вы таким образом позоритесь», – считает Нижников.

«К сожалению, мы зашли в такую ситуацию, когда не только Лукашенко, но и Иран, и в каком-то смысле Северная Корея и так далее – все просто перестают воспринимать американцев всерьез из-за политики этой администрации», - сказал эксперт.

Александр Лукашенко среди прочего требовал от США вернуть $43-44 млн, замороженных в Citibank. Белый дом вполне может этого добиться, допустил Нижников. Он спрогнозировал, что Лукашенко может за это освободить, «грубо говоря, еще 10 человек» – и продолжит переговоры.

Эти переговоры придают Лукашенко «дополнительный вес», отметил Нижников. К тому, с кем разговаривают США, отношение не такое, как к тому, кого навещают лишь российские губернаторы и «Талибан». И Коул, по мнению Нижникова, выглядит лично заинтересованным в продолжении переговоров. Поэтому, считает Нижников, они будут продолжаться, хотя и не принесут больших результатов:

«Но сам процесс в тупике! – сказал эксперт. - Американцы, к счастью, понимают, что согласиться на полностью лукашенковские условия – это будет позором, это просто издевательство над здравым смыслом. Они просто не могут согласиться на то, чего хочет Лукашенко. А Лукашенко готов только торговать политзаключенными и делать разные небольшие уступки. То, чего хотят Европа и американцы, он делать не будет никогда.

Поэтому мы в тупике. Переговоры будут продолжаться до тех пор, пока американцы не поймут, что продолжение такого битья головой о стену становится для них исключительно негативным процессом.

Если американцы не проведут работу над ошибками, Лукашенко будет вести себя именно так. И это будет просто издевательство. В первую очередь над людьми, которые стали просто товаром. И главное – это размывает и уничтожает не только американскую политику в отношении Беларуси, но и в принципе общезападную».

15 сентября Лукашенко освободил и депортировал 25 политзаключенных, за решеткой, по меньшей мере, остаются около 900. Соединенные Штаты сняли санкции с «Лакокраски» и «Беллесбумпрома». Демократические силы ожидали освобождения не менее 200 человек, а родственникам некоторых политзаключенных накануне говорили приехать за ними – но их так и не выпустили.

Нижников же считает, что переговоры в нынешнем формате продолжать не стоит – подход нужно существенно менять:

«Единственное, что американцам нужно делать сейчас в ответ на такое поведение Лукашенко, – это возвращать давление, возвращать санкции. Чтобы хотя бы вернуть ситуацию на начало 2025 года, конец 2024-го, когда именно Лукашенко обивал пороги и просился, чтобы с ним начали говорить, и твердил об уступках. А не как сейчас, когда в роли просителя американцы, а не Лукашенко».

«Именно этим и должна заниматься американская администрация. А не искать, как им еще там вернуть Лукашенко 40 млн долларов», – считает Нижников.

На это Лукашенко может ответить и разворотом своей политики: не отпускать, а сажать людей. Не ухудшит ли такой разворот ситуацию в Беларуси? Нижников доказывает:

«Это та ложная развилка, которую предлагает Лукашенко. Он и так сажает. А так хотя бы будет понимать, чем для него обернется то, что он сажает людей.

Будет так, что то, чего он добился с американцами, просто отберут. А ему это нужно. Он делает вид, что ему не нужно, но ему это нужно, пусть даже в таком небольшом масштабе».

Нижников считает, что Соединенным Штатам нужно возвращаться к политике, которая привела Лукашенко за стол переговоров, и отойти от линии, позволяющей ему требовать, подобно северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну, чтобы к нему приезжали и просили об уступках. Особенно сейчас, когда гибридные атаки на Литву и Латвию находятся на пике, а Лукашенко подталкивает Коула говорить с ними о смягчении санкций.

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