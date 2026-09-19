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Дроны Украины методично крушат военную логистику РФ

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  • 19.09.2026, 14:25
  • 1,954
Дроны Украины методично крушат военную логистику РФ

За полмесяца у агрессора минус 300 машин.

Украина с помощью дронов продолжает крушить логистику ВС РФ, сильно осложняя жизнь агрессору. Операция продолжается с той же высокой интенсивностью, но уже без значительного освещения в СМИ.

Об этом сообщил в своем блоге авторитетный OSINT-обозреватель Клемент Молин.

Эффектная операция Украины по перерезанию логистики ВС РФ стартовала в начале лета 2026 года. Уже в июле Молин зафиксировал 586 случаев успешного поражения грузовиков ВС РФ в ближнем тылу.

В последующие месяцы эта огневая активность только нарастала. И сентябрь не стал исключением, за половину нынешнего месяца есть не менее 333 разбитых грузовых машин агрессора.

«Несмотря на снижение внимания СМИ к украинским ударам по целям в оперативной глубине, они продолжаются с той же интенсивностью, что и в последние несколько месяцев. Ежедневно поражаются около 20 российских грузовиков и других транспортных средств на расстоянии более 20 км от линии фронта, что серьезно осложняет логистику подразделений на передовой», — рассказал Молин.

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