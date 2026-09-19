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Собаке сделали шлем из арбуза, и она стала звездой Сети

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  • 19.09.2026, 12:50
  • 6,916
Собаке сделали шлем из арбуза, и она стала звездой Сети
Собачка Роки
Фото: Tik-Tok

Видео с немецкой овчаркой набирают десятки миллионов просмотров и лайков.

Очаровательная собачка по кличке Роки стала звездой социальных сетей после того, как ее хозяин снял с ней забавный ролик. Мужчина сделал немецкой овчарке шлем из арбуза.

Хозяин Роки часто любит проявить фантазию и создавать для своего пса различные головные уборы. Забавными кадрами он делится в TikTok.

Фото: Tik-Tok

Собачка в шлеме покорила интернет

Хозяин собачки создал аккаунт специально для нее и делится там забавными роликами. Мужчина мастерит забавные шляпы для Роки из самых разных фруктов и ягод. В частности, из арбуза, дыни и банановой кожуры.

Видео с щенком набирают десятки миллионов просмотров и лайков. При этом количество подписчиков уже превысило миллион.

Роки на видео выглядит очень мило и в то же время счастливо. Его хозяин тщательно ухаживает за собачкой — расчесывает, кормит и покупает новые игрушки.

Кроме того, собачка любит купаться в воде и даже имеет собственный бассейн. Это очень радует Роки, особенно в жаркие дни.

В соцсети поклонники всегда восхищаются изобретательностью хозяина Роки и оставляют ему тысячи комментариев:

«Очень милый»;

«Счастливый Роки»;

«Поздоровайся со мной, Роки, я твой поклонник».

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