Глава МИД Латвии: Нужно давить на Лукашенко

Глава МИД Латвии: Нужно давить на Лукашенко7
- 19.09.2026, 17:02
- 1,350
И добиваться прекращения репрессий.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже после встречи со спецпосланником президента США Джоном Коулом заявила, что пока в Беларуси продолжаются репрессии, санкционное давление на нее должно продолжаться, передает «Белсат».
Встреча министра иностранных дел Латвии и Джона Коула состоялась 17 сентября. Во время нее обсуждались сокращение и предотвращение инструментализации миграции, созданной беларусским режимом, которая представляет угрозу для внешней границы Евросоюза и НАТО, а также для региональной безопасности.
Браже поблагодарила США за предыдущую поддержку безопасности Латвии и Балтийского региона, в том числе за укрепление Латвии как внешней границы ЕС и НАТО, и проинформировала спецпосланника президента США о текущей ситуации на латвийско-беларусской границе. Министр подчеркнула, что Латвия продолжает сталкиваться с усилением давления со стороны нелегальной миграции – с начала года было предотвращено более 11 000 попыток незаконного пересечения латвийско-беларусской границы.
«Белорусский режим продолжает использовать людей как инструмент давления на Латвию и Евросоюз. Это не только вопрос миграции – это часть военной доктрины России, направленной на ослабление единства союзников, создание дополнительной нагрузки на пограничную охрану нашей страны и угрозу безопасности границ ЕС и НАТО», – отметила Браже.
Глава латвийского МИД также высоко оценила участие США в освобождении белорусских политических заключенных.
«Пока режим продолжает репрессировать собственное население и угрожает безопасности соседних стран, международное сообщество должно продолжать давить на Минск. Санкционное давление должно продолжаться», – подчеркнула министр во время разговора.
В Латвии Коул также встретился с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом и главой Государственной пограничной службы страны Гунтисом Пуятсом.
Кулбергс положительно оценил освобождение 25 политзаключенных, однако отметил, что существенных улучшений в действиях режима нет: власти продолжают репрессии, поддерживают российскую агрессию против Украины и используют миграцию как инструмент гибридной атаки. Поэтому Латвия выступает за сохранение политического и санкционного давления и поддерживает расширение санкций ЕС.
После переговоров Джона Коула в Минске 15 и 16 сентября власти Беларуси освободили 25 политзаключенных, а США сняли санкции с «Лакокраски» и концерна «Беллесбумпром».
Уже в Вильнюсе спецпосланник рассказал, что планирует снова посетить Минск в течение месяца и рассчитывает добиться выхода из тюрем «сотен политзаключенных». По его словам, переговоры шли непросто: сначала беларусская сторона соглашалась выпустить только двух человек, потом – 14. В Вашингтоне надеются освободить всех политзаключенных до конца года. Ожидаются новые освобождения и очередное снятие санкций. Ранее Коул также заявлял, что будут разморожены и возвращены в Беларусь около $45 млн, заблокированных в американских банках.