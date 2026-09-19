закрыть
20 сентября 2026, воскресенье, 3:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Финалы Лиги чемпионов вернутся на культовые стадионы

  • 19.09.2026, 17:04
  • 1,668
Финалы Лиги чемпионов вернутся на культовые стадионы
Иллюстрационное фото

УЕФА объявила, где пройдут финалы еврокубков в 2028 и 2029 годах

Финалы самого престижного клубного турнира, Лиги чемпионов, в сезонах 2027–2028 и 2028–2029 годов пройдут на двух культовых стадионах, говорится в официальном сообщении УЕФА в сети X.

В частности, стадион «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) примет финал Лиги чемпионов в сезоне 2028 года, а стадион «Камп-Ноу» в Барселоне (Испания) примет финал в сезоне 2029 года.

Кроме того, также объявлены места проведения финалов Лиги Европы и Лиги конференций в эти два сезона.

Так, стадион «Национальная арена» в Бухаресте (Румыния) примет финал Лиги Европы в сезоне 2027–28, а стадион «Национальная арена Сербии» в Белграде станет местом проведения финала в сезоне 2028–29.

Стадион «Ювентус» (Турин, Италия) примет финал Лиги конференций в 2027–28 году, а «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) – в 2028–29 году.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц