Финалы Лиги чемпионов вернутся на культовые стадионы 19.09.2026, 17:04

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Иллюстрационное фото

УЕФА объявила, где пройдут финалы еврокубков в 2028 и 2029 годах

Финалы самого престижного клубного турнира, Лиги чемпионов, в сезонах 2027–2028 и 2028–2029 годов пройдут на двух культовых стадионах, говорится в официальном сообщении УЕФА в сети X.

В частности, стадион «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) примет финал Лиги чемпионов в сезоне 2028 года, а стадион «Камп-Ноу» в Барселоне (Испания) примет финал в сезоне 2029 года.

Кроме того, также объявлены места проведения финалов Лиги Европы и Лиги конференций в эти два сезона.

Так, стадион «Национальная арена» в Бухаресте (Румыния) примет финал Лиги Европы в сезоне 2027–28, а стадион «Национальная арена Сербии» в Белграде станет местом проведения финала в сезоне 2028–29.

Стадион «Ювентус» (Турин, Италия) примет финал Лиги конференций в 2027–28 году, а «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) – в 2028–29 году.

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