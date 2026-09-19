Жителя Норильска удивила «прикольная» особенность белорусского менталитета 10 19.09.2026, 17:58

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«Это очень круто, но так непривычно после РФ».

Бывший житель Норильска 4ekpoint, который переехал в Беларусь, рассказал, чем его удивили наши соотечественники.

«Беларусы, вы такие внимательные! – пишет он. - Год уже живу в Беларуси, чутка влился и понял, что вы прямо бдите.

Соседи знают на каком этаже мне лифт нажать. Скажут на остановке, чтобы я не выкидывал большую баклаху из под воды (выбрасывал рано-рано утром, а вокруг - никого). Коллеги всегда присматривают за моими приемами в работе. Перезвонят и спросят, как я справился с задачей (даже если сам человек на выходном). Привезут пакет яблок с огорода, если ты похвалил то одно, которым угостился.

Это очень круто, но так непривычно после РФ. Расскажите, с чем связана такая прикольная черта в менталитете?»

Белорусы ответили на вопрос россиянина. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Белорусы не стремятся изменить мир, они делают то малое, от чего улыбнется сердце соседа.

- В Беларуси: много войн было каждый век на нашей территории, много торговых путей, много конфессий, много нацианольностей. Как понять человека с другой культурой, верой, языком, традициями? Наблюдать и взамодействовать. А как с малознакомым заговорить, ну не будешь же о личном расспрашивать, а вот еду обсудить - нормально, вроде, все же едятю Худой мир лучше большой войны. За вами наблюдают, чтобы получше узнать и понять. И за собой замечаю такое.

- На самом деле мы - хоббиты, только никому не рассказывайте.

- Понятия не имею, с чем это связано, но это правда. Просто больше доброты в менталитете. Не только в сравнении с Россией, я сравниваю со многими странами.

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