«Черная птица» для оккупантов 19.09.2026, 17:48

3,130

ВСУ поразили основные источники энергоснабжения РФ на южном направлении.

Украинские военные в рамках операции «Черная птица» нанесли удар по основным источникам энергоснабжения российских войск на южном направлении. О результатах операции рассказали в 422-м отдельном полку беспилотных систем LUFTWAFFE.

По данным украинских военных, из-за нехватки бензина и дизельного топлива оккупанты начали переводить свои объекты на газовую генерацию. Для обеспечения военных и ремонтных мощностей россияне прокладывали отдельные газопроводы на временно оккупированных территориях.

За этими объектами следили разведка 17-го армейского корпуса и 422-го отдельного полка LUFTWAFFE.

Украинские военные поразили или уничтожили основные источники энергоснабжения оккупантов. По оценке подразделения, это существенно снизило боеспособность российских войск на этом направлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com