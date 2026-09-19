В Мюнхене открылся 191-й Октоберфест 9 19.09.2026, 17:42

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Фото: Getty Images

Литровая кружка пива на Октоберфесте в этом году стоит почти 16 евро.

Традиционной церемонией откупоривания пивной бочки открылся 191-й Октоберфест в Мюнхене. В субботу, 19 сентября, эту миссию впервые выполнил новый обер-бургомистр баварской столицы Доминик Краузе, представляющий партию «Союз-90»/«зеленые». Он открыл бочку двумя уверенными ударами и после этого передал первую кружку пива премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру, передает Deutsche Welle.

Традиционная фраза «O'zapft is», означающая открытие первого пивного бочонка, считается официальным стартом Октоберфеста.

Предшественник Краузе, социал-демократ Дитер Райтер регулярно справлялся с этой задачей всего за два удара, и новый бургомистр перед своим дебютом на Октоберфесте тренировался с личным наставником по откупориванию бочек, чтобы повторить этот успех.

Уже в день открытия благодаря солнечной и теплой погоде территория Октоберфеста на Лугу Терезы заполнена посетителями. Цена пива на Октоберфесте в этом году составляет до 15,90 евро за литровую кружку. В 2025 году 6,5 млн посетителей выпили 6,5 млн кружек пива, то есть в среднем по одному литру на человека.

Октоберфест считается крупнейшим народным праздником в мире и продлится до 4 октября. Ожидается, что его посетят значительно более 6 млн человек.

Перед открытием праздника полиция пообещала обеспечить максимально возможный уровень безопасности и среди прочего отразить возможную атаку дронов. Впервые на Октоберфесте будут задействованы камеры с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы своевременно выявлять чрезмерное скопление людей и при необходимости заблаговременно перекрывать доступ на территорию.

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