Авторы хита-милионника «August» представили кавер на «Песняров» 19.09.2026, 19:28

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Песня выложена в соцсетях и на стриминговых платформах.

Группа «Intelligency» выпустила кавер на песню легендарных «Песняров» «Добры вечар, дзеўчыначка» в поддержку своего нового альбома на белорусском языке. Она появилось на музыкальных платформах и в социальных сетях группы.

«Культовая песня «Добры вечар, дзеўчыначка» Игоря Лученка и ансамбля «Песняры» — как мы ее почувствовали!» - написали музыканты в своем аккаунте в Instagram.

Белорусская музыкальная группа Intelligency исполняет электронную музыку в стиле «загадочный поп» и инди-денс. Она основана в 2013 году, но стала широко известна после выхода хита-милионника «August» в 2020-м

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