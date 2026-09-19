Авторы хита-милионника «August» представили кавер на «Песняров»
- 19.09.2026, 19:28
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Песня выложена в соцсетях и на стриминговых платформах.
Группа «Intelligency» выпустила кавер на песню легендарных «Песняров» «Добры вечар, дзеўчыначка» в поддержку своего нового альбома на белорусском языке. Она появилось на музыкальных платформах и в социальных сетях группы.
«Культовая песня «Добры вечар, дзеўчыначка» Игоря Лученка и ансамбля «Песняры» — как мы ее почувствовали!» - написали музыканты в своем аккаунте в Instagram.
Белорусская музыкальная группа Intelligency исполняет электронную музыку в стиле «загадочный поп» и инди-денс. Она основана в 2013 году, но стала широко известна после выхода хита-милионника «August» в 2020-м