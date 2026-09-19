На дорогах Гомельской области появились блокпосты 8 19.09.2026, 20:05

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Их заметили под Светлогорском и Октябрьским.

Устройство контрольно-пропускных пунктов, возведенных на время учений, аналогично тем, что установлены на двух выездах из Гомеля: бетонные блоки, столбы и антидроновая сетка сверху, пишет «Флагшток».

Отличий немного — в Октябрьском местная терроборона зачем-то использовала российскую схему тактических обозначений: полосы красного скотча на руках и ногах, повторяющие российские тактические знаки, применяемые во время военной кампании в Украине.

Военные игры должны продолжаться до 22 сентября.

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