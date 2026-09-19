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Гол Ильи Шкурина принес «Катовице» победу над «Краковией»

  • 19.09.2026, 20:49
  • 1,148
Гол Ильи Шкурина принес «Катовице» победу над «Краковией»
Иллюстрационное фото

Это шестой гол белоруса в восьми матчах.

В 9-м туре чемпионата Польши «ГКС Катовице» на своем поле выиграл у «Краковии» со счетом 3:2.

Белорусский нападающий хозяев Илья Шкурин отыграл весь матч, а на 90-й минуте стал автором победного гола.

«ГКС Катовице» набрал 12 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице.

«ГКС Катовице» - «Краковия» - 3:2

Голы: 0:1 - Минчев (46), 1:1 - Новак (54, с пенальти), 2:1 - Вдовяк (62), 2:2 - Нордас (72), 3:2 - Шкурин (90).

Отметим, что августе 2020 года Илья Шкурин поддержал протесты и отказался играть за сборную страны, пока у власти остается Лукашенко. В 2022 году белорус поддержал борющихся за свободу украинцев.

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