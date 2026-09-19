Историк рассказал, в каком фильме Роберт де Ниро сыграл белоруса 19.09.2026, 21:30

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Роберт Де Ниро

Неожиданное открытие.

Историк Андрей Котлярчук рассказал о неизвестном факте, который обнаружил во время своей работы.

«Тот, кто любит кино, хорошо знает классический американский фильм Майка Чимино The Deer Hunter («Охотник на оленей»). Скажу честно: это один из моих самых любимых фильмов, который я впервые увидел ещё в СССР во время горбачёвской Перестройки. В картине снимались мегазвёзды Голливуда: Мэрил Стрип, Роберт Де Ниро и Кристофер Уокен.

Напомню, что сюжет фильма, премьера которого состоялась 8 декабря 1978 года, через пять лет после вывода американских войск из Вьетнама, рассказывает о судьбе трёх молодых американцев славянского происхождения, призванных на воинскую службу и отправленных на войну во Вьетнам.

Кинокритики долгое время спорили: кто же эти парни по национальности? Американские украинцы-лемки, бойки или, может, русские?

Так вот, мне удалось точно выяснить, что Мэрил Стрип, Роберт Де Ниро и Кристофер Уокен играют в фильме американских белорусов, а знаменитая сцена свадьбы была снята Майком Чимино по мотивам настоящей белорусско-американской свадьбы в православной церкви Нью-Йорка, на которой Чимино был шафером жениха».

Работая с личным делом Виктора Чеботаревича в The Arolsen Archives, историк обратил внимание на то, что его сын, родившийся в Беларуси в 1940 году, имел довольно редкое имя Никанор. Сам сын уже умер, но при жизни был известным на весь Нью-Йорк бариста и бывшим агентом ФБР.

«Так вот, как выясняется: Майк Чимино и Никанор, или Ник Чеботаревич, были лучшими друзьями с детства, - пишет он и приводит цитату Чимино в интервью журналу The Hollywood Reporter в 2015 году о белорусе:

«Это очень личный фильм, особенно сцена свадьбы. Мой лучший друг в то время был белорусом, человеком белорусского происхождения, Никанор Чеботаревич. Именно такую фамилию носит герой, которого играет Christopher Walken, Никанор Чеботаревич, или, как в фильме, Ник Чаватаревич. И я был шафером на его свадьбе».

В американском некрологе Никанора Чеботаревича можно прочесть следующие строки:

«Чеботаревич родился в Беларуси и во время Второй мировой войны вместе с родителями эмигрировал в Соединённые Штаты. Он вырос во Флашинге и очень любил кино, вспоминал его бывший руководитель в ФБР и друг Тим Рэмбиас.

Друг Чеботаревича и сосед по комнате в колледже Майкл Чимино, позже, как известно, стал всемирно известным кинорежиссёром и назвал в его честь одного из главных героев фильма «The Deer Hunter» капрала Ника Чаватаревича. За исполнение этой роли Christopher Walken получил премию Оскар».

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