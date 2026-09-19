Эксперты о соглашении по Гренландии: Эти договоренности действуют с 2004 года 2 19.09.2026, 22:13

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Сторонам нужно выйти из конфликта без ущерба для своей репутации.

США, Дания и Гренландия рассчитывают заключить новое соглашение, которое должно снять напряжение вокруг будущего крупнейшего острова мира. О готовящейся договоренности заявили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Соглашение планируется подписать на следующей неделе в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Эстонские эксперты напомнили, что о чем-то подобном уже договаривались в 2004 году, а сейчас просто Трампу нужно показать себя победителем, передает ERR.

Согласно заявлению сторон, Вашингтон получит широкие возможности в сфере безопасности. США смогут расширять существующие базы в Гренландии и создавать новые. Кроме того, предполагается, что на острове не появятся военные базы государств, не входящих в НАТО.

Однако специалисты отмечают, что уже с 2004 года существует довольно широкое соглашение между сторонами, которое подтверждает право Соединенных Штатов при определенных условиях действовать в Гренландии по своему усмотрению. По словам экспертов, все это нужно, чтобы стороны вышли из конфликта без ущерба для своей репутации.

«Что касается публикации Дональда Трампа по этому поводу, то она была совершенно в его стиле. Если описывать еe немного утрированно: это лучшее, что вообще когда-либо происходило в американской истории, и все, разумеется, исключительно благодаря героической борьбе Дональда Трампа за это соглашение. Так что стремление показать себя победителем там совершенно очевидно», - подчеркнул политический обозреватель Каяр Казе.

Еще несколько месяцев назад ситуация выглядела значительно опаснее. Заявления Дональда Трампа о необходимости установить американский контроль над Гренландией поставили под сомнение отношения между союзниками по НАТО.

В Дании возможность масштабного конфликта воспринимали настолько серьезно, что военные готовили планы действий на случай американской операции на острове. Поэтому возможное соглашение должно решить не только вопрос Гренландии, но и снизить напряжение внутри НАТО.

«Иногда даже ничего не добиться - это тоже плюс, потому что это дает возможность выйти из этой темы. После затянувшегося публичного конфликта вокруг статуса Гренландии теперь как будто бы достигнуто соглашение, которое в значительной степени просто вновь подтверждает, что подобные договоренности остаются в силе», - заявил эксперт по США и ведущий партнер Meta Advisory Group Андреас Каю.

Окончательные выводы можно будет сделать только после публикации текста соглашения. Пока стороны говорят прежде всего о его политических принципах.

«Обычно это именно так и происходит: когда государства в итоге заключают международное соглашение, оно в той или иной степени выгодно всем сторонам. Но еще раз: нужно все-таки дождаться окончательного текста и посмотреть, что именно там будет написано. Пока выглядит так, что это позволит всем сторонам продолжить жить дальше и, по крайней мере, не выглядеть проигравшими», - отметил Казе.

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