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Зеленский заявил о новых дальнобойных операциях против России

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  • 19.09.2026, 22:30
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Зеленский заявил о новых дальнобойных операциях против России
ФОТО: GETTY IMAGES

Дальность украинских ударов по РФ растет.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил новые дальнобойные операции в ответ на российские удары. При этом он сообщил о нескольких эффективных разработках для противодействия реактивным «Шахедам» и о работе над их масштабным производством.

Также глава государства определил совместно с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым дальнейшие приоритеты активных действий украинских войск на фронте. Подробности он обнародовал в своем Telegram-канале.

«Согласовал и новые дальнобойные операции в ответ на российские удары. Готовим расширение наших дальнобойных возможностей», – говорится в сообщении Зеленского.

Отдельно президент отметил работу украинских разработчиков и производителей оружия, инженеров и других специалистов, работающих над средствами противодействия реактивным «Шахедам».

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