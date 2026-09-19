Белорус Барковский помог победить варшавской Полонии
- 19.09.2026, 22:15
Он заработал пенальти.
В поединке 9-го тура второго дивизиона Польши варшавская «Полония» на своем поле выиграла у «Хроброго» из Глогува - 2:0, пишет football.by.
Белорусский нападающий хозяев Герман Барковский вышел в стартовом составе, заработал пенальти, после которого его команда открыла счет и был заменен в компенсированное время.
«Полония» набрала 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.
«Полония» (Варшава) – «Хробры» (Глогув) - 2:0.
Голы: 1:0 - Гнаасе (62, с пенальти за фол против Барковского), 2:0 - Грич (87, автогол).