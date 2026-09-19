Ле Пен: Мы никогда не допустим, чтобы Россия диктовала политику Франции 3 19.09.2026, 22:20

2,270

Марин Ле Пен

Ультраправые поддержали меры по защите стратегической инфраструктуры Франции.

Лидеры французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордан Барделла заявили, что Россия не должна пытаться влиять на политику Франции с помощью «запугивания, угроз, дестабилизации или психологического давления». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии 19 сентября, передает RFI.

Ле Пен и Барделла подчеркнули, что «ни одна провокация, ни одна тайная операция и ни одно дестабилизирующее действие не должны привести к тому, чтобы Франция способствовала достижению Россией ее военных целей в Украине».

Как напоминает AFP, заявление появилось на следующий день после совещания в Елисейском дворце, посвященного геополитическим кризисам, с которыми сталкивается Франция. В нем участвовал Барделла.

При этом Ле Пен и Барделла заявили, что вопрос о французской политике в отношении Украины должен оставаться предметом демократических дебатов. По их словам, обсуждаться могут, в частности, «объем финансовой поддержки, оказываемой Украине, и условия этой поддержки».

«Эти дебаты легитимны. Иностранное давление — нет», — говорится в заявлении.

В дебюте заявления авторы «решительно» осудили решение российских властей взять «под временный контроль» активы европейских компаний, остающихся в России, в частности французские Leroy Merlin, Auchan и швейцарскую Nestlé. Они назвали это «враждебным актом», который «непосредственно затрагивает интересы и права наших компаний».

Ле Пен и Барделла также заявили о поддержке «всех необходимых мер для усиления безопасности» стратегической инфраструктуры, чувствительных объектов и предприятий, связанных с оборонной промышленностью Франции.

Лидеры RN заявили, что Франция «не может оставлять безнаказанными любые враждебные действия, совершаемые на ее территории, против ее инфраструктуры, стратегических интересов или ее народа». Они также отметили, что сегодня «никто не может предсказать или исключить в более или менее долгосрочной перспективе проведение операций большей интенсивности».

При этом Ле Пен и Барделла заверили, что «жесткая позиция в отношении враждебных действий и поиск дипломатического выхода из войны» якобы «не противоречат друг другу».

Заявление выдержано в гораздо более жесткой по отношению к Москве тональности, чем некоторые прежние высказывания представителей RN.

В частности, в начале сентября вице-президент партии Луи Аллио заявил, что хочет «перекрыть кран» финансовой помощи Киеву.

Ле Пен, в свою очередь, регулярно подвергается критике со стороны политических оппонентов за позиции, которые они считают слишком примирительными по отношению к развязавшему и пятый год продолжающему полномасштабную войну Владимиру Путину.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com