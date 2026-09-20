Белорусы Бельгии передали автомобили солдатам в Украине 2 20.09.2026, 6:15

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Мероприятие было приурочено ко Дню военной славы Беларуси.

Белорусы из Бельгии и других стран, при участии украинцев, организовали традиционное благотворительное мероприятие по сбору средств, в рамках которого был приобретен и доставлен автомобиль, необходимое оборудование и подарки для белорусских солдат в Украине. Мероприятие было приурочено ко Дню военной славы Беларуси, сообщает «Радыё Рацыя»

«Меня ригласили меня на общую молитву и на награждение лучших воинов в Киевской Лавре у барельефа Константина Острожского, - рассказал волонтер Змитер Пименов. - После этого мы с представителями Полка Калиновского отправились в униатскую церковь, где освятили икону «Рождение Пресвятой Богородицы». Эта икона была подарена верующими Белорусской греко-католической церкви в Антверпене».

Несмотря на затяжной характер российско-украинской войны, белорусы в Бельгии при поддержке белорусов со всего мира постоянно организуют сбор средств на нужды белорусских солдат, а также несколько раз в год доставляют автомобили, необходимое оборудование и подарки по соответствующим случаям.й

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