В Европе предсказали плачевный конец Путину 6 20.09.2026, 6:30

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Фото: Getty Images

Российский диктатор в тупике.

Для российского диктатора Владимира Путина поражение в войне против Украины может означать потерю, возможно, даже собственной жизни. В то же время европейские страны должны продолжать оказывать давление на Россию, поскольку Москва не демонстрирует готовности изменить свой курс.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил бывший депутат Европарламента и экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он подчеркнул, что решения в России принимает один человек — Путин, а путь, который тот видит для себя, заключается в дальнейшей эскалации.

Россия не готова менять курс

По словам Ландсбергиса, пока нет признаков того, что Москва готова завершить войну. Пока в Европе лишь ожидают возможной эскалации в будущем, она уже фактически происходит.

Литовский политик подчеркнул, что Путин загоняет себя в тупик из-за страха перед поражением.

«Для него поражение в этой войне означает потерю, возможно, даже собственной жизни», — отметил экс-министр иностранных дел Литвы.

По мнению Ландсбергиса, именно поэтому российский диктатор видит единственным выходом дальнейшую эскалацию. Из-за этого он не слишком оптимистично оценивает перспективы изменения курса России.

Давление со стороны США и позиция Европы

Ландсбергис считает, что единственный способ убедить Путина остановиться — это оказать на него максимальное давление. Однако пока нет признаков того, что Вашингтон готов применить такой подход, продолжая верить в дипломатию умиротворения.

По его словам, европейские страны и Запад в целом должны продемонстрировать, что не собираются уступать и мириться с войной, которую Россия начала в 2014 году, а впоследствии продолжила полномасштабным вторжением.

Литовский политик также положительно оценил позицию Европейского Союза в отношении возможного давления на Украину. Он упомянул заявление ЕС о том, что Европа не согласится на навязанное соглашение по Украине, в частности на давление с целью заставить официально признать оккупированные территории.

В то же время Ландсбергис считает, что различия во взглядах на европейскую безопасность свидетельствуют о расколе в трансатлантическом альянсе. По его словам, Европа рассматривает Украину как значительную часть собственной безопасности и продолжает искать способ поддерживать наше государство.

Он также отметил, что прекращение американской помощи Украине не заставило Европу пересмотреть свою позицию в отношении поддержки Киева.

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