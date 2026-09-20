Россию неумолимо подталкивают к обрыву Алексей Копытько

20.09.2026, 4:00

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Раньше такой остроты не было.

Нефтяная отрасль России в Украине рассматривается как некая магическая сфера, очень часто описываемая через призму мифов и легенд. Во многом это поясняется тем, что россияне системно врут в статистике. Но также дело в том, что нам хочется выдавать желаемое за действительное.

Например, мы охотно порицаем российского эксперта из берлинского центра «Карнеги» Сергея Вакуленко, ибо он недостаточно осуждает Кремль за агрессивную войну, не желает победы Украине и распространяет интерпретации, подводящие к мысли, что Россия на экономической почве не развалится, более того – имеет пространство для маневра. Очевидный злодей, одним словом.

Тем не менее, в его материалах (скажем, в апрельской публикации на том же «Карнеги») есть полезные данные и подсказки относительно пределов устойчивости российского нефтегазового сектора.

Среди прочего, отмечено, что нефтяные цифры, которые в Украине иногда интерпретируют как доказательство скорого краха России (например, в части снижения добычи), на самом деле были официально заложены В ПЛАН и уже года полтора являются публичными как часть инерционного сценария развития энергетической отрасли РФ. И смотреть надо немного не туда.

Т.к. сам факт снижения добычи проявляет реальность не полностью. Его желательно помещать в контекст, как минимум – сопоставляя темпы снижения с инвестициями в новое. Ибо медленное снижение в течение ближайших лет пяти – это не трагедия. Все равно будет огромный профицит.

Травматично, если не запускаются механизмы компенсации через извлечение новых типов запасов в уже разведанных/созданных районах нефтедобычи и/или создание новых промысловых районов. Что требует денег, технологий и – особенно важно - времени.

Если не вовлекаются новые ресурсы – вот тогда в обозримом будущем произойдет достаточно стремительная деградация. И что мы видим?

Денег для инвестиций явно недостаточно. С технологиями – утыкание. У россиян большой опыт в нефтегазовой сфере, однако без полноценного обмена достижениями в рамках отрасли развиваться нельзя. Это и передовой софт, и новые материалы, и оборудование, и инженерная мысль…

Т.е., два из трех факторов хромают и без окончания горячей фазы войны даже теоретически не могут быть запущены. Что упирается в третий фактор – потерю времени, которое невозможно наверстать.

Чем это грозит? Не только проблемами для РФ, ибо в зоне риска бюджетообразующие статьи. Это означает, что к моменту какой-то нормализации стоимость российских активов сдуется. И какие-то злые «косатки» порвут несчастных «белых мишек» своими деньгами и влиянием. А своя шерсть – гораздо ценнее государственной.

Отсюда – нарастающее бормотание персонажей, которым хватает масштаба понять, что любое затягивание войны подталкивает Россию к обрыву. Неважно, с Краматорском в активе или без него, с покоренным Купянском или без него. Сегодня и завтра еще в целом нормально, а послезавтра уже необратимо катимся с горы.

Раньше такой остроты не было. Манера Путина тянуть и откладывать решение в целом работала. Потому что был запас прочности.

Но теперь работает все хуже. А проблем – все больше. Уже приходится выбирать: прокачать геологов, дабы не провалиться в будущем, или отправить очередное поголовье в мясной штурм. Что-то вроде инъекции для обеспечения сиюминутной сверхдержавной эйфории.

Т.е., судьба России все больше начинает зависеть не от того, чем закончится (с разумными оговорками и поправками на реальность), а КОГДА закончится.

Алексей Копытько, «Телеграм»

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