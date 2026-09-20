Под Москвой раздались взрывы: атакованы крупные хабы 4 20.09.2026, 8:12

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Фото: Exilenova+

В Московской области началась «жара».

Ночью 20 сентября дроны атаковали ряд российских регионов. По сообщениям местных жителей, в Московской области под обстрелом находятся несколько логистических хабов, пишет «Фокус».

Осинтеры сообщают, что в городе Рязань раздались взрывы, а местная ПВО пыталась их сбить. Об этом сообщают мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+.

Местные жители в Московской области сообщают о движении дронов в сторону столицы РФ. Мониторинговые группы сообщают о начале крупного пожара в Раменском и Софьино, где расположены склады компаний «Кари» и Ozon.

«Жара пошла», — сообщает о ситуации в видео публичная группа Exilenova+.

По данным мониторинговых каналов, в сторону Москвы продолжается движение БПЛА. Мэр Сергей Собянин сообщает, что местная ПВО якобы уже сбила 61 беспилотник, который двигался в сторону города и агломерации.

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