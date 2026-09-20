Школе в Новогрудке присвоили имя художника, которого называют «белорусским Леонардо да Винчи» 1 20.09.2026, 8:50

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Елена Казак

Фото: novgazeta.by

Чтобы это случилось, пришлось проделать немало работы.

Средней школе № 7 Новогрудка присвоили имя художника Язепа Дроздовича. Торжественное мероприятие прошло 17 сентября. Однако, чтобы это случилось, руководству школы пришлось проделать немало работы, рассказывает газета «Новае жыццё».

— Поскольку у Язепа Дроздовича не было детей, найти его родственников было непросто. От сотрудников Художественно-этнографического музея имени Я. Н. Дроздовича, который находится в Шарковщинском районе, мы узнали, что есть один далекий родственник, работающий в Глубокском лесничестве. Я нашла его и получила согласие на присвоение нашей школе имени Язепа Дроздовича, — рассказала директор учреждения образования Елена Казак.

Во время мероприятия Казак рассказала, что жизнь художника, которого называют белорусским Леонардо да Винчи, тесно связана с Новогрудком.

— В 1927—1929 годах он преподавал рисование в Новогрудской беларусской гимназии. Также есть цикл работ Язепа Дроздовича, посвященных Новогрудчине, — отметила она.

Язеп Дроздович — художник, этнограф, писатель. Он родился в Глубокском районе, а учился в Виленской рисовальной школе. Много путешествовал по Беларуси, зарисовывал архитектуру, быт и пейзажи. Особое место в его творчестве занимают фантастические картины о космосе и планетах. Его считают одной из самых необычных и самобытных фигур белорусского искусства XX века. Уникальность мастера признали лишь после смерти.

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