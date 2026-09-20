Стоит ли есть омлет без желтков, чтобы защитить сердце? 5 20.09.2026, 9:11

3,578

Фото: healthyrecipesblogs.com

Нутрициологи дали ответ.

Некоторые считают, что омлет только из белков полезнее, чем обычные яйца. Но желток – это не только источник холестерина, он также содержит большую часть витаминов, минералов и других полезных питательных веществ, содержащихся в яйце, рассказали нутрициологи сайту известной советчицы Марты Стюарт.

Яичные белки – это источник высококачественного белка с низким содержанием калорий и практически полным отсутствием жира, – говорит диетолог Мишель Рутенштейн.

Белок состоит в основном из воды и белка, а также небольшого количества других питательных веществ. Он не содержит холестерина и очень мало жира. Один большой яичный белок содержит от 3,5 до 4 граммов белка. А в крупном целом яйце содержится около 6-7 граммов белка. Однако яичный белок не содержит большей части питательных веществ, которые есть в желтке.

«В яичном желтке содержится большая часть питательных веществ яйца, включая холин, витамин B12, витамин D, селен, йод, железо, а также каротиноиды лютеин и зеаксантин», – говорит Рутенштейн. Желток также содержит почти все микроэлементы яйца.

Наличие холестерина

В яичных белках холестерина нет, в отличие от желтка. Но пищевой холестерин не так уж и плох для сердечно-сосудистой системы, как считалось ранее. «На самом деле, пищевые жиры имеют большее значение, чем пищевой холестерин», – говорит диетолог Сьюзан Уайт. В частности, насыщенные и трансжиры оказывают гораздо большее влияние на уровень холестерина в крови, чем сам пищевой холестерин.

Это не означает, что пищевой холестерин не имеет значения для всех. Некоторые люди могут быть более чувствительны к нему, чем другие.

Стоит ли отказываться от желтка?

Если вы в целом здоровый человек и любите яйца, то нет веских причин с точки зрения питания регулярно выбрасывать желток. «Для большинства людей, употребляющих яйца в умеренных количествах (до одного в день), переход на яичные белки дает незначительную ощутимую пользу для сердечно-сосудистой системы», – говорит Уайт. Рутенштейн согласна с этим. Она рассматривает яичные белки как другой инструмент питания: они могут обеспечить дополнительный белок без существенного увеличения калорий, жиров или холестерина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com