В Москве пылает НПЗ, который обеспечивает 40% топлива столицы РФ

В Москве пылает НПЗ, который обеспечивает 40% топлива столицы РФ19
- 20.09.2026, 8:39
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Московский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших предприятий России.
В результате ночной атаки дронов в Москве вспыхнул нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ».
Об этом сообщает Telegram-канал Astra.
По анализу кадров очевидцев, проведенному ASTRA, среди целей ночной атаки оказался нефтеперерабатывающий завод в Москве. Мэр столицы РФ подтвердил атаку на одном из объектов завода.
Московский нефтеперерабатывающий завод (АО «Газпромнефть-МНПЗ») - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в московском районе Капотня. Его мощность переработки - 11 миллионов тонн нефти в год.
Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей Московского региона в бензине и авиакеросине.
Жители Подмосковья и Москвы сообщали о большом количестве взрывов в течение ночи - НПЗ стал лишь одним из оказавшихся под ударом объектов.
Напомним, той же ночью под Москвой уже раздавались взрывы из-за атаки дронов - зафиксированы серии взрывов и пролет групп дронов в нескольких направлениях, а в поселке Софьино, вероятно, вспыхнул пожар на складских помещениях.
В компании Fire Point заявили, что ударные беспилотники FP-1 уничтожили складской комплекс в Подмосковье - по предварительной информации, речь идет о складах компании «Современные Складские Технологии».
Кроме того, в Москве уже заявляли об «одной из самых масштабных» за годы атак украинских дронов - тогда речь шла об ударе в ночь на 18 сентября.