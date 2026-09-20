Mark Formelle выпустил лимитированную коллекцию с известным рэпером из Беларуси 1 20.09.2026, 9:32

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На презентацию выстроились огромные очереди.

Mark Formelle объединился с популярным белорусским рэпером nkeeei и выпустил лимитированную коллекцию одежды. Презентацию новинок совместили с автограф-сессией и не прогадали. Очереди на мероприятие впечатлили, пишет «Зеркало».

Информация о запуске совместной коллекции с рэпером появилась в Instagram бренда еще в начале сентября. Дизайнеры пообещали добавить в гардероб белорусов «гламура, бунтарской эстетики и свободы самовыражения». На вопрос, чем эта коллаборация отличается от других, nkeeei ответил:

— Я выбираю то, в чем чувствую себя собой. Плюс Mark Formelle из Беларуси, как и я, поэтому это нас объединяет и дает какой-то заряд. Вся коллекция, которую мы сделали, это, по сути, то, что нравится мне и им. И нам, и вам.

Презентацию товара решили провести в ТЦ «Першы Нацыянальны гандлёвы дом». Совместить ее пообещали с автограф-сессией nkeeei. Последняя должна была продлиться два часа.

Желающих попасть на мероприятие оказалось немало. Большинство из них, судя по фото и роликам в Threads, подростки. Одно из видео с места событий у себя в аккаунте опубликовала пользовательница Threads @ritakryz.

— Как вам очередь на автограф-сессию с nkeei? — поинтересовалась в посте девушка, а позже отметила, что людей пришло очень много. Немало из них, по ее словам, «ушли с пустыми руками» — без фото и автографов.

Еще одна посетительница мероприятия написала, что она «в шоке от организации».

— Пришла куча людей, и адекватно организовать очередь сотрудники органов не смогли, — поделилась мнением она.

В Threads самого Mark Formelle компанию упрекнули за то, что nkeeei ушел с автограф-сессии раньше. Сам производитель одежды ситуацию пока не комментировал. В последнем из постов, опубликованных к вечеру 19 сентября в Threads, представители компании предлагали делиться фотографиями с мероприятия в соцсетях.

Напомним, настоящее имя рэпера nkeeei — Никита Коробыко, он из Барановичей. Учился на программиста, но вопреки желанию родителей занялся творчеством. И стал популярен в Беларуси и России. В Instagram на него подписано более 290 тысяч человек, а в TikTok свыше 1,8 миллиона фоловеров.

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