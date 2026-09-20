Под Минском после поисков нашлись двое детей 20.09.2026, 10:17

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Они поехали кататься на велосипедах.

19 сентября в Боровлянах под Минском пропали двое детей. Мальчики 10 и 12 лет уехали кататься на велосипедах. Пользовательница Threads Екатерина написала, что их уже ищут несколько часов. Рано утром 20 сентября появилась информация, что дети нашлись, пишет «Зеркало».

К посту Екатерины «запостили» скриншот из одного из боровлянских чатов. В нем сообщается, что пропавших детей зовут Дмитрий Марчук и Артем Рогалевич. Первому 12 лет, второму 10. В субботу, 19 сентября, около 17.00 они ушли в неизвестном направлении. Ребята — воспитанники «SOS-Детской деревни Боровляны».

Позже информация о пропавших появилась также в Telegram-канале «Боровляны. Новости». Там сообщили приметы детей: один был в бежевых шортах и бежевой майке, второй — в серых штанах и голубой майке. Мальчики уехали на горных велосипедах зеленого и черного цветов.

— Если вдруг увидите детей без родителей на великах, подойдите, спросите, не потерялись ли они, — написала в посте Екатерина.

Она также отметила, что дети взяли с собой и теплую одежду.

В итоге 20 сентября стало известно, что дети нашлись. Другие подробности пока неизвестны.

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