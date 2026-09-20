Под Минском после поисков нашлись двое детей
- 20.09.2026, 10:17
- 2,340
Они поехали кататься на велосипедах.
19 сентября в Боровлянах под Минском пропали двое детей. Мальчики 10 и 12 лет уехали кататься на велосипедах. Пользовательница Threads Екатерина написала, что их уже ищут несколько часов. Рано утром 20 сентября появилась информация, что дети нашлись, пишет «Зеркало».
К посту Екатерины «запостили» скриншот из одного из боровлянских чатов. В нем сообщается, что пропавших детей зовут Дмитрий Марчук и Артем Рогалевич. Первому 12 лет, второму 10. В субботу, 19 сентября, около 17.00 они ушли в неизвестном направлении. Ребята — воспитанники «SOS-Детской деревни Боровляны».
Позже информация о пропавших появилась также в Telegram-канале «Боровляны. Новости». Там сообщили приметы детей: один был в бежевых шортах и бежевой майке, второй — в серых штанах и голубой майке. Мальчики уехали на горных велосипедах зеленого и черного цветов.
— Если вдруг увидите детей без родителей на великах, подойдите, спросите, не потерялись ли они, — написала в посте Екатерина.
Она также отметила, что дети взяли с собой и теплую одежду.
В итоге 20 сентября стало известно, что дети нашлись. Другие подробности пока неизвестны.