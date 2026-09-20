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В Германии начались местные выборы в двух федеральных землях

  • 20.09.2026, 10:52
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В Германии начались местные выборы в двух федеральных землях
Фото: Getty Images

Результаты могут стать «моментом истины» для канцлера Фридриха Мерца.

В Германии открылись избирательные участки в федеральных землях Берлин и Мекленбург-Передняя Померания – там будут избирать земельные парламенты (ландтаги).

Об этом сообщает ZDF.

Избирательные участки открылись в 8 утра по берлинскому времени (9 по киевскому времени) и будут работать до 18:00.

Эти выборы считаются критическим моментом для канцлера Фридриха Мерца, который оказался под угрозой отставки из-за провала ХДС на предыдущих местных выборах в Саксонии-Ангальт.

Консерваторам Мерца в Берлине прогнозируют 20% поддержки, согласно опросу ARD. «Левые» опережают ХДС на 1 процентный пункт и набирают 21%.

На третьем месте – ультраправая «Альтернатива для Германии» с 18%. Далее – «Зеленые» и социал-демократы – 16 и 12 процентов соответственно.

В Мекленбурге-Передней Померании опросы указывают на напряженную борьбу между СДПГ и «АдГ».

Согласно опросу FAZ, партия премьер-министра от социал-демократов Мануэлы Швезиг набирает 37%, что на три процентных пункта больше, чем на прошлой неделе. Ультраправая «АдГ» набирает 36%, что на один процентный пункт меньше, чем неделю назад.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу, а ХДС Мерца, напротив, потерпела поражение.

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