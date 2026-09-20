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Руководитель БАТЭ наблюдал за матчем с минским «Динамо» с иконами в руках

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  • 20.09.2026, 10:37
  • 2,164
Руководитель БАТЭ наблюдал за матчем с минским «Динамо» с иконами в руках
Андрей Капский

Борисовский клуб уступил.

На матче центрального 23 тура Betera-Высшей лиги председатель БАТЭ Андрей Капский присутствовал с иконами в руке, пишет bel.football.

Также 35-летний функционер был в компании президента евразийского направления инвестиционного фонда No Limits Sports (ОАЭ) россиянина Вадима Андреева.

Напомним, что в матче 23 тура Высшей лиги минское «Динамо» переиграло БАТЭ — 2:0. Забитыми мячами отметились Владислав Калинин и Евгений Малашевич.

На данный момент «бело-синие» занимают третье место в турнирной таблице элитного дивизиона Беларуси, имея в активе 43 очка. У БАТЭ 18 баллов и 14 позиция.

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