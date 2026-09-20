«Какой-то дремучий совок: тефтели с рисом, котлета с картошкой, меняться нельзя!» 9 20.09.2026, 10:58

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Иллюстративное фото: pixabay.com

Минчанке отказали в блюдах из детского меню.

Минчанка хотела заказать блюда из детского меню для себя, но ей отказали в обслуживании, что стало для нее большой неожиданностью. Об этом она рассказала в Threads. По ее словам, она часто так делает и до сих пор проблем не возникало, пишет «Зеркало».

— Попали мы вчера в неприятную ситуацию… Кафе «Кухня» в Минске отказало нашей семье в обслуживании. А конкретно нашему желанию заказать некоторые позиции из детского меню не только для детей, но и для себя, — рассказывает она.

Женщина поясняет, что в кафе они пришли всей семьей с тремя детьми, чтобы перекусить, поскольку они даже были не голодны, а просто зашли скоротать время между приемами у стоматолога.

— Заказали четыре позиции из детского меню: две порции сырников, блинчики, картофель фри с наггетсами и кофе. На что получаем вопрос от официанта: «А дети это все осилят?» Я отвечаю: «Ну, как бы это и нам, и детям». И тут официант говорит, что детское меню только для детей. Мы не можем для вас это приготовить", — делится подробностями она.

В кафе такое решение ей объяснили фразой «такая политика нашего заведения».

Женщина признается, что не понимает такой политики.

— Я не ем лук и чеснок, поэтому часто заказываю в заведениях именно из детского меню себе блюда, так как туда обычно не добавляют ничего лишнего. Например, те же хинкали из птицы и сыра из детского меню в хинкальнях — это вообще моя отдельная любовь. Всегда берем, даже когда приходим без детей, и никогда еще нам не было отказано! Так же, как и в любых других местах, — говорит она.

Женщина и признается, что для нее это странная политика — «потерять клиентов, заработать ноль рублей вместо того, чтобы обслужить и получить хоть что-то», а также добавляет, что после такой ситуации ее семья сразу ушла из того кафе, где им отказали, и больше не вернется. Она также задается вопросом, а если бы это все заказали для детей, но они не смогли съесть и родители бы доедали за ними, что в таком случае у них бы забрали еду?

Автор видео добавляет, что из-за этого инцидента было неприятно, и семья осталась в шоке из-за того факта, «что некоторым заведениям вообще есть дело до того, кто именно будет есть еду и из какого меню ее заказали».

Тем временем в комментариях мнения разделились. Некоторые пользователи посчитали, что минчанка просто хотела сэкономить, заказывая детские блюда для себя, ведь они стоят дешевле; другие поддержали женщину, отметив, что она может заказать из меню все, что там есть:

«Там же в еде из детского меню в процентном соотношении не выходит дешевле. Какая им разница какой объем съест человек».

«Я бы ответила, что я тоже ребенок… и если закажу ребенку из взрослого меню? Тоже нельзя ему есть? Оно же не из детского меню».

«Какой-то дремучий совок… Как из фильма: тефтели с рисом, котлета с картошкой, меняться нельзя!»

«Бредово, я уверен, что блюда в детском меню не продаются в минус заведению, поэтому они по-любому на них зарабатывают».

«Это очень странно. Мы, например, всегда ребенку заказываем из взрослого меню (детское меню нас не устраивает). Тогда кафе нам должно это как-то компенсировать, получается?»

«Честно говоря, много где с этим сталкивалась. Тоже в шоке! Хотя мне порой хочется максимально простой еды и не много, как ребенку. И тоже себе заказывала из детского меню и плевать хотела на их правила! Я за это плачу! А не прошу у них со скидкой».

«У меня проблемы с желудком и я часто ем из детского меню. Слава богу, не встречалась еще с таким».

«Я ради интереса в других ресторанах спрашивала, можно ли заказать взрослому из детского меню, все очень были удивлены, почему нет. Заказывайте, что хотите».

«В «Пиццамании» на блюдо в детском меню указана цена для ребенка и для взрослого».

«Меню это публичная оферта — у вас с заведением договор, по которому оно обязано вам продать все, что указано в меню, ваше право защищено законодательством РБ и вы можете обратиться в торговый отдел администрации района, чтобы заведению об этом напомнили — будет административный процесс и наказание будет зависеть от уже накопленных заведением нарушений».

«Когда заведение делает для ваших детей детское меню — это знак гостеприимства и сервиса — заведение не зарабатывает них*я с ваших детей! И в качестве уважения к себе считает, что вы закажете по основному курсу в качестве такого же уважения! Если вы не хаваете лук и чеснок, об этом достаточно предупредить и спросить можно убрать из блюда или если нет, что можно предложить без этих ингредиентов! Гостей они не потеряли! Халявщиков да, вы могли переждать время с булкой на лавке, и для себя и ваших детей».

Тем временем юрист Иван Райкевич говорит, что в законе о защите прав потребителей, а именно в пп. 1.2 п. 1 ст. 5, говорится, что кафе обязано предоставить детское меню хотя бы для ознакомления, тем не менее у заведений есть возможность отдельно урегулировать вопрос о реализации блюд из детского меню. Например, оформить их как акционные блюда. Однако, по его словам, акции нужно оформлять, и, если это сделать неправильно, вопросы могут появиться у контролирующих органов.

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