В космосе зафиксировали загадочный 7-часовой сигнал 2 20.09.2026, 11:16

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Иллюстративное изображение: ESA/Hubble, M. Kornmesser

Ученые выяснили, что это было.

Астрономы зафиксировали мощный сигнал в далеком космосе, который длился семь часов. Этот гамма-всплеск получил обозначение GRB 250702B и побил предыдущие рекорды, продлившись примерно 25 000 секунд, пишет BBC Sky at Night Magazine.

Отмечается, что астрономы обычно обнаруживают подобные события, сопровождающиеся высокоэнергетическим излучением, с помощью космических телескопов, которые наблюдают за обширными участками неба. GRB 250702B был зарегистрирован космическим телескопом NASA Fermi 2 июля 2025 года.

По словам ученых, гамма-всплески обычно возникают в результате коллапса массивных звезд или слияния нейтронных звезд. Однако исследователи полагают, что рекордная продолжительность GRB 250702B указывает на редкое событие – слияние гелиевых звезд.

Слияние гелиевых звезд является редким сценарием, который предполагает, что черная дыра звездной массы поглощает снуженную гелиевую звезду изнутри. Экстремальные вспышки чрезвычайно трудно обнаружить с помощью обычных телескопов, поскольку они, как правило, слабее и сложнее для идентификации, чем короткие сигналы.

В издании добавили, что в настоящее время ведется подготовка к запуску в 2027 году телескопа COSI, который поможет ученым обнаруживать и анализировать больше длительных вспышек.

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