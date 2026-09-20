Российский офицер сдался Нацгвардии Украины и просится служить в ГУР 10 20.09.2026, 11:20

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Он не хочет возвращаться в Россию в рамках обмена военнопленными.

28-летний младший лейтенант армии РФ сам сдался в плен бригаде «Спартан» Национальной гвардии Украины. Решиться ему помогло видео с двумя 19-летними соотечественниками, которые уже оказались в плену. Об этом сообщили на фейсбук-странице бригады и опубликовали видео.

Как рассказал Иван, родом он из Кемеровской области. Контракт с Минобороны РФ подписал в 2024 году, по его словам, из-за ссор с родителями. В армии командовал взводом. Обучение длилось всего две недели. До позиции мужчина даже не дошел, так как получил ранение.

Впоследствии за это его наградили медалью «За отвагу».

Вылечившись, он сбежал из армии и до 2026 года скрывался. В марте, как утверждает россиянин, его задержала полиция и снова отправила на войну против Украины. На этот раз он встречал новоприбывших пехотинцев: инструктировал их и отправлял на позиции. По его наблюдениям, почти никто из них не имел нормальной военной подготовки.

«Самая долгая военная подготовка – три дня у них была. Те, кого я встречал, рассказывали, что отправляли на задание после одного дня на полигоне. Они не подготовлены, не знают, как пользоваться рациями, картами», – рассказал пленный.

Главной причиной офицер называет хроническую нехватку личного состава. Новобранцев бросают в бой вообще без должной подготовки. По его словам, оккупанты нередко гибнут прямо во время съемок постановочных отчетов, когда пытаются развернуть флаги РФ на еще не подконтрольных им позициях. К тому же, как отмечает Иван, большинство этих штурмовиков оказывается на фронте из-за обмана – при вербовке им обещают тыловые должности, не связанные с участием в боях.

«На полигоне российский военный может прожить до пяти дней максимум, на передовой – от пяти минут до часа. Те, кому везет больше всего, могут прожить сутки по дороге к позиции, но там уже все равно умрет», – рассказал оккупант.

Далее на видео пленный рассказывает, как наткнулся на ролик «Спартана». В нем российские военные показали, что сдались с помощью блогера Владимира Золкина. Иван решил пойти тем же путем и тоже написал Золкину. С парнями из видео, оказывается, знаком лично.

«Если бы знал, что они планируют сдаться в плен, пошел бы с ними, но они ничего не говорили», – подчеркнул россиянин.

Возвращаться в Россию в рамках обмена военнопленными он не хочет. Вместо этого заявил, что стремится присоединиться к Русскому добровольческому корпусу Главного управления разведки.

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