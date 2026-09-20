На фронте погиб соучредитель УНА—УНСО Николай Карпюк 20.09.2026, 15:45

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Николай Карпюк

Фото: hromadske

Политзаключенному Кремля было 62 года.

На фронте погиб Николай Карпюк — соучредитель организации УНА—УНСО (Украинская национальная ассамблея—Украинская народная самооборона), общественный и политический деятель, политзаключенный Кремля.

Об этом сообщил в воскресенье, 20 сентября, блогер Юрий Гончаренко.

«Утрата, которую невозможно измерить или описать словами. Человек, который всю жизнь посвятил Украине, который никогда не гнался за славой, деньгами или должностями», — написал он.

В марте 2014 года Николай Карпюк был похищен спецслужбами РФ на российско-украинской границе. Суд России приговорил его к 22,5 годам заключения по сфабрикованным обвинениям — якобы за участие в боевых действиях в Чечне с 1994-го по 2001 год.

26 октября 2016 года Верховный суд России подтвердил приговор Николаю Карпюку и еще одному осужденному украинцу Станиславу Клыху. В ходе дебатов в суде адвокаты Карпюка и Клыха требовали оправдать своих подзащитных и доказывали, что показания осужденных были получены под пытками.

Международная правозащитная организация Amnesty International после отклонения Верховным судом РФ апелляции на приговор гражданам Украины Николаю Карпюку и Станиславу Клыху заявила, что они стали жертвами пародии на правосудие в Российской Федерации.

В Украину Николай Карпюк вернулся в сентябре 2019 года в ходе обмена пленными.

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