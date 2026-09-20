В Санкт-Петербурге 14-летняя «партизанка» поджигала полицейские авто

В Санкт-Петербурге 14-летняя «партизанка» поджигала полицейские авто3
- 20.09.2026, 16:02
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Девочка успела сжечь несколько машин.
Задержана предполагаемая поджигательница полицейских авто, ею оказалась 14-летняя девочка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По предварительным данным, подозреваемая пыталась поджечь еще несколько служебных машин в Выборгском районе — ее удалось задержать на месте.
Момент поджога двух полицейских машин на улице Марата попал на камеры видеонаблюдения. На видео женская фигура подошла к машинам, припаркованным у отдела полиции №28, затем машины вспыхивают, а девушка бежит.