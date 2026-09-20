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В Санкт-Петербурге 14-летняя «партизанка» поджигала полицейские авто

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  • 20.09.2026, 16:02
  • 2,766
В Санкт-Петербурге 14-летняя «партизанка» поджигала полицейские авто
Иллюстрационное фото

Девочка успела сжечь несколько машин.

Задержана предполагаемая поджигательница полицейских авто, ею оказалась 14-летняя девочка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, подозреваемая пыталась поджечь еще несколько служебных машин в Выборгском районе — ее удалось задержать на месте.

Момент поджога двух полицейских машин на улице Марата попал на камеры видеонаблюдения. На видео женская фигура подошла к машинам, припаркованным у отдела полиции №28, затем машины вспыхивают, а девушка бежит.

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