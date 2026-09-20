Молдова может отказаться от торговли с Беларусью

Молдова может отказаться от торговли с Беларусью1
- 20.09.2026, 16:39
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Глава Минсельхоза Молдовы выступил с предложением отказаться от экспорта в Беларусь и РФ.
Министр сельского хозяйства Молдовы Евгений Осмокеску выступил за полный отказ от экспорта товаров на рынки России и Беларуси. Об этом пишет md.kp.
По его словам, такой шаг нужен, чтобы Молдова показала приверженность международным санкциям против двух стран. Он отметил, что экспортеры больше ориентированы на Беларусь, чем на Россию, и для них нужно разработать программу поддержки, чтобы помочь выйти на рынок Евросоюза.