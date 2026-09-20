Россияне снимают горящие объекты после массированной атаки беспилотников на Москву и область 4 20.09.2026, 17:14

3,032

Фото: Exilenova+

Видео.

В сети появились видеозаписи, на которых жители Москвы снимают пожары, вспыхнувшие в результате атаки беспилотников.

В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке БПЛА.

На обнародованных кадрах видно мощное пламя и густые облака дыма над местами поражений.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала атаки российская сторона якобы перехватила на различных рубежах более 1660 беспилотников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com