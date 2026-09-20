Россияне снимают горящие объекты после массированной атаки беспилотников на Москву и область

Россияне снимают горящие объекты после массированной атаки беспилотников на Москву и область4
- 20.09.2026, 17:14
- 3,032
Видео.
В сети появились видеозаписи, на которых жители Москвы снимают пожары, вспыхнувшие в результате атаки беспилотников.
В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке БПЛА.
На обнародованных кадрах видно мощное пламя и густые облака дыма над местами поражений.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала атаки российская сторона якобы перехватила на различных рубежах более 1660 беспилотников.