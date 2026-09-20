закрыть
20 сентября 2026, воскресенье, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Ирана едет в Нью-Йорк

6
  • 20.09.2026, 18:07
  • 3,210
Президент Ирана едет в Нью-Йорк
Фото: ТАСС

Он намерен представить позицию страны в конфликте с США.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Ожидается, что Пезешкиан выступит на ГА ООН и изложит позицию Ирана по международным вопросам, в частности, по американо-израильской войне против Ирана», — говорится в сообщении.

Президент также проведет ряд встреч с лидерами других стран на полях ГА ООН.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин