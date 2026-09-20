Президент Ирана едет в Нью-Йорк 6 20.09.2026, 18:07

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Фото: ТАСС

Он намерен представить позицию страны в конфликте с США.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Ожидается, что Пезешкиан выступит на ГА ООН и изложит позицию Ирана по международным вопросам, в частности, по американо-израильской войне против Ирана», — говорится в сообщении.

Президент также проведет ряд встреч с лидерами других стран на полях ГА ООН.

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