Президент Ирана едет в Нью-Йорк

Президент Ирана едет в Нью-Йорк6
- 20.09.2026, 18:07
- 3,210
Он намерен представить позицию страны в конфликте с США.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Об этом сообщает агентство Mehr.
«Ожидается, что Пезешкиан выступит на ГА ООН и изложит позицию Ирана по международным вопросам, в частности, по американо-израильской войне против Ирана», — говорится в сообщении.
Президент также проведет ряд встреч с лидерами других стран на полях ГА ООН.