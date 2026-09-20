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Украинские военные впервые высадили наземные роботы в тыл врага в ходе операции «Вивальди»

  • 20.09.2026, 18:52
  • 3,662
Украинские военные впервые высадили наземные роботы в тыл врага в ходе операции «Вивальди»
Иллюстрационное фото

Видео.

В рамках операции «Вивальди» украинские защитники впервые высадили наземных роботов в тыл врага.

Об этом в соцсетях сообщил Третий армейский корпус, рассказывая о деталях операции «Вивальди».

«Третий армейский корпус осуществил обходной маневр, впервые в мире десантировал наземных роботов в тыл врага, а также ослепил российские дроны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тяжелые бомбардировщики сбросили наземных роботов-камикадзе в глубокий тыл врага.

«Войну выигрывает пехота, но мы бережем свою пехоту, поэтому к врагу сначала идут роботы. ПВО и РЭБ «ослепили» вражеские дроны, чтобы противник не раскрыл замысел наступления», - рассказали в Третьем армейском корпусе.

Напомним, что накануне, 20 сентября, командир 3 АК, бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил о деоккупации сел Шандриголово и Дерилово, а также об установлении полного контроля над Дробышевым в рамках операции «Вивальди».

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