Украинские военные впервые высадили наземные роботы в тыл врага в ходе операции «Вивальди»
- 20.09.2026, 18:52
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В рамках операции «Вивальди» украинские защитники впервые высадили наземных роботов в тыл врага.
Об этом в соцсетях сообщил Третий армейский корпус, рассказывая о деталях операции «Вивальди».
«Третий армейский корпус осуществил обходной маневр, впервые в мире десантировал наземных роботов в тыл врага, а также ослепил российские дроны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тяжелые бомбардировщики сбросили наземных роботов-камикадзе в глубокий тыл врага.
«Войну выигрывает пехота, но мы бережем свою пехоту, поэтому к врагу сначала идут роботы. ПВО и РЭБ «ослепили» вражеские дроны, чтобы противник не раскрыл замысел наступления», - рассказали в Третьем армейском корпусе.
Напомним, что накануне, 20 сентября, командир 3 АК, бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил о деоккупации сел Шандриголово и Дерилово, а также об установлении полного контроля над Дробышевым в рамках операции «Вивальди».