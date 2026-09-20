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Трамп допустил встречу с президентом Ирана в США

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  • 20.09.2026, 19:04
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Трамп допустил встречу с президентом Ирана в США
ФОТО: REUTERS

Она может состояться в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом американский лидер сообщил Fox News.

Трамп также рассказал, что находится «в процессе принятия решений» и что «очень важные события» произойдут в ближайшем будущем относительно войны США и Ирана.

«Его опции: уничтожить Иран, уничтожить его экономику или же — заключить сделку», — процитировал американского президента журналист в эфире телеканала.

18 сентября NBC News сообщил со ссылкой на Госдепартамент и источник, что США выдадут визы Пезешкиану, главе МИД Ирана Аббасу Арагчи и другим членам основной иранской делегации для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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