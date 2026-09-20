Антипластиковый бунт 5 20.09.2026, 18:43

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Иллюстрационное фото

Почему мир массово отказывается от полиэстера и как экотренд меняет рынок одежды.

Мода на синтетические ткани обычно меняется в зависимости от уровня доверия общества к новым технологиям. В настоящее время мировой рынок товаров народного потребления переживает очередной этап острого неприятия текстиля, произведенного на основе продуктов нефтехимии.

Потребители во всем мире массово теряют терпение из-за засилья полиэстера и эластана в своих гардеробах. На фоне экологических рисков, угрозы здоровью, связанной с микропластиком, и низкого качества вещей из сегмента «быстрой моды» слово «полиэстер» даже стало среди подростков оскорбительным сленговым обозначением всего фальшивого и некачественного, сообщает Bloomberg.

Ирония Happy Stripe и скандал вокруг коллекции Gap

Показательным примером новой волны негодования стал июньский релиз ритейлера Gap Inc. Компания выпустила лимитированную коллекцию (по цене от 60 долларов), в которой дизайнер Зак Позен переосмыслил культовый полосатый свитер Happy Stripe, появившийся 26 лет назад. Вместо объемной шерстяной вязки покупателям предложили фотореалистичный принт, имитирующий петли, нанесенный на сверхлегкую сетчатую ткань из полиэстера и эластана. Особая ирония ситуации заключалась в том, что и оригинальное изделие 1990-х годов наполовину состояло из акрила, однако современная аудитория восприняла такую подмену крайне болезненно.

Реакция покупателей оказалась разгромной. Популярный инфлюенсер в Instagram под ником @refashionedhippie опубликовала ролик с разбором коллекции, назвав её воплощением всего того, что не так с современной модой. Видео мгновенно стало вирусным и набрало более полумиллиона просмотров. В комментариях тысячи пользователей возмущенно спрашивали: «Полиэстер? Серьезно?»

В настоящее время полиэстер занимает львиную долю мирового производства текстиля благодаря дешевизне нефтяного сырья. Однако потребители пресытились дешевой синтетической одеждой, которая теряет привлекательный вид уже после нескольких стирок. Репутацию синтетики также подрывают опасения за здоровье: покупатели все чаще задумываются о том, как микропластик и наночастицы проникают в организм через кожу. На этом фоне темпы роста китайских гигантов сегмента дешевой моды — Shein и Temu — существенно замедлились, а сама компания Shein в ходе подготовки к IPO была вынуждена поглотить бренд Everlane Inc., который годами продвигал изделия из натуральных тканей.

В ответ на запросы рынка традиционные бренды массово добавляют на свои сайты информацию об использовании хлопка и льна. Перелом произошел даже в сегменте спортивной одежды, где синтетика всегда считалась стандартом де-факто. В частности, компания Vuori, чей коммерческий успех был основан именно на синтетической одежде для тренировок, теперь вкладывает огромные средства в продвижение линеек из хлопка. Параллельно с этим стартап Quince, специализирующийся на доступном кашемире и органическом хлопке, достиг годовой выручки в 2 млрд долларов.

Как отметила нидерландская исследовательница моды Аннеке Смелик в журнале Fashion Practice, «отношение к синтетическим тканям всегда отражало гораздо более масштабные общественные проблемы своего времени».

Когда технологии воспринимаются как благо, потребители охотно покупают синтетику, но когда они начинают казаться угрожающими, покупатели задаются вопросом, зачем позволили облачить себя в продукты нефтехимии. В 1950-х годах синтетика стала спасением для женщин, массово вышедших на работу, поскольку нейлон и полиэстер легко стирались и не требовали глажки. Позднее, в 1960-х годах, полиэстер превратился в символ футуризма и современности благодаря ярким цветам и термоплиссировке.

Однако уже в 1970-х годах, на фоне нефтяного кризиса и движения хиппи, синтетика стала символом дешевизны и загрязнения окружающей среды. Культовый нью-йоркский клуб Studio 54 в то время даже ввел официальный фейс-контроль, запрещающий вход в одежде из полиэстера. Очередной всплеск популярности произошел в 2000-х годах благодаря спортивной одежде, отводящей влагу. Сегодня же полиэстер вновь оказался под негласным запретом в сознании молодежи.

Изменение глобального отношения к синтетике оказывает непосредственное влияние на украинский рынок ритейла и легкой промышленности.

В условиях войны и снижения покупательной способности украинцы всё чаще руководствуются принципом осознанного потребления. Вместо покупки десятка дешевых вещей из полиэстера на китайских маркетплейсах потребители отдают предпочтение долговечной одежде из натуральных тканей, таких как хлопок, шерсть и лён.

В последние годы в Украине наблюдается заметное возрождение интереса к выращиванию льна и технической конопли. Ярким примером этой тенденции стало создание индустриального парка «Ма'Рижаны» в Житомирской области, построенного на базе бывшего льнозавода. В настоящее время предприятие специализируется на первичной переработке сырья и производит полуфабрикаты и волокно, которые отправляются на комбинаты во Францию. Однако в отрасли существуют обоснованные надежды на то, что со временем в Украине появятся и собственные современные ткацкие предприятия полного цикла.

Это открывает принципиально новые возможности для украинских производителей. Отечественный локальный ритейл и крафтовые бренды традиционно делают ставку на натуральные материалы и качественный трикотаж. Рост спроса на экологичные ткани дает украинской легкой промышленности шанс не только прочно закрепиться на внутреннем рынке, но и существенно нарастить экспорт в ЕС, где требования к экодизайну и переработке текстиля становятся все более жесткими на законодательном уровне.

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