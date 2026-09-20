WSJ: Состояние здоровья Си Цзиньпина вызвало шквал вопросов перед его встречей с Трампом 16 20.09.2026, 18:13

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ФОТО: REUTERS/GONZALO FUENTES

Лидер Китая пропустил ужин с участием Путина.

Китайский лидер Си Цзиньпин почувствовал недомогание во время саммита БРИКС, проходившего 12–13 сентября в индийской столице Нью-Дели, что вновь вызвало дискуссии о состоянии его здоровья и о том, кто станет его преемником.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

По словам информированных источников издания, председатель КНР пропустил встречу с мировыми лидерами в рамках саммита из-за недомогания. Это усилило дискуссии о состоянии его здоровья за несколько дней до запланированного визита в США.

Собеседники газеты сообщили, что Си Цзиньпин в последний момент отказался от участия в ужине, который состоялся 12 сентября в Нью-Дели. Вместо него на мероприятии присутствовал министр иностранных дел Ван И, который, в частности, общался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отмечает WSJ, этот визит в Индию стал для Си Цзиньпина первым за семь лет. После многих лет непростых отношений с Китаем страна смогла найти общий язык с Пекином, поскольку оба государства сталкиваются с высокими пошлинами со стороны США, говорится в статье. Источники издания уточнили, что Си Цзиньпин принял приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди на ужин.

Факт его отсутствия обострил ряд вопросов, преследующих китайского лидера уже не первый месяц. В частности, обладает ли 73-летний Си Цзиньпин достаточно крепким здоровьем, чтобы руководить КНР неограниченно долго, пишет WSJ.

В то же время нет никаких доказательств того, что он тяжело болен, перенес инсульт или терял сознание, как об этом судачили в социальных сетях.

Министерство иностранных дел Индии назвало такие утверждения «фейковыми». Информационное агентство Press Trust of India сообщало, что Си Цзиньпин вернулся в свой гостиничный номер, чтобы отдохнуть.

Впрочем, информированные источники WSJ сообщили, что самочувствие китайского лидера было не слишком хорошим.

На следующей неделе Си Цзиньпин должен прибыть в Вашингтон с первым за более чем десять лет государственным визитом, напоминает газета. Ожидается, что в ходе саммита лидер КНР и президент США Дональд Трамп обсудят насыщенную повестку дня. Отсутствие Си Цзиньпина стало бы шоком, утверждает WSJ. Однако источники издания сообщают, что поездка по-прежнему в силе.

В статье отмечается, что случай в Нью-Дели — не первый за последние два года, привлекший внимание к физическому состоянию лидера КНР.

Авторы публикации напомнили, что в сентябре 2025 года во время военного парада в Пекине был случайно зафиксирован разговор Си Цзиньпина и Путина о пересадке органов и жизни до 150 лет. Российский диктатор впоследствии подтвердил этот диалог, тогда как китайское телевидение его удалило.

В статье также приводятся сведения от бывшего аналитика ЦРУ Денниса Уайлдера, который описывает Си Цзиньпина как человека, который курит, страдает от лишнего веса и не любит физические нагрузки. По словам Уайлдера, бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган в свое время рассказал ему, что председатель КНР «любит выпить».

Си Цзиньпин должен прибыть в США через несколько дней, но Пекин пока официально этого не подтвердил, отмечает WSJ.

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